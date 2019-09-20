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  • Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!

Ünlü şarkıcı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!

Ünlü türkücü çok genç yaşlarda çıktığı sahnelerde şöhret basamaklarını güçlü sesi ile tırmandı ve kendine sanat dünyasında sağlam bir yer edindi. Başarılı türkücü şimdilerde özel bir kanalda sunuculuk da yapıyor. Songül Karlı son dönemde magazin gündemine değişimi ile damga vurmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça farklı bir görünüşe kavuşan Songül Karlı sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Songül Karlı'nın özellikle oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Songül Karlı adındaki oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Songül Karlı'nın beğeni yağan paylaşımlarına, takıpçileri tarafından "maşallah boyundan büyük oğlu var." yorumları yapılıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 20.09.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 20.09.2019 14:14
Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!

Ünlü türkücü çok genç yaşlarda çıktığı sahnelerde şöhret basamaklarını güçlü sesi ile tırmandı ve kendine sanat dünyasında sağlam bir yer edindi. Başarılı türkücü şimdilerde özel bir kanalda sunuculuk da yapıyor. Songül Karlı son dönemde magazin gündemine değişimi ile damga vurmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlarla oldukça farklı bir görünüşe kavuşan Songül Karlı sosyal medyada merak edilen isimler arasında. Songül Karlı'nın özellikle oğlu olduğunu duyanlar çok şaşırıyor. 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Songül Karlı adındaki oğlu ile sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Songül Karlı'nın beğeni yağan paylaşımlarına, takipçileri tarafından "maşallah boyundan büyük oğlu var." yorumları yapılıyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

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Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!
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Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!

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Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!
Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!

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Ünlü şarkıcı Songül Karlı değişimi ile olay olmuştu... Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu şaşırttı!
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