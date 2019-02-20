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Ünlü şarkıcıyı kimse tanıyamadı!

Kiminin çocukluk fotoğrafına baktığınızda ne kadar büyük bir değişiklik geçirdiğini düşünecek, kimi için ise hiç değişmemiş diyeceksiniz.

Ünlü şarkıcı 23 yıl öncesine ait fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Fotoğrafın altına ''Yıl 1996 Isparta'dan İstanbul'a geldim ve babam emekli olmuştu, ikramiyesi ile konfeksiyon atölyesi açmıştı… Fotoğraftaki arkadaşlarım mesai arkadaşlarım (ayrıca iki ablam da orada ) Bu resmi görünce epey eskiye gittim… Allahım'a binlerce şükürler olsun o zaman nereden bilecektim ki... (sağdaki yüksekte oturan ben)'' notunu düştü. İşte çocukluk ve gençlik fotoğraflarıyla ünlü isimler...

Giriş Tarihi: 20.02.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 16:10
Ünlü şarkıcıyı kimse tanıyamadı!

Dizi, film ve birçok projeyle hayatımıza giren ünlülerin çocukluk hallerini daha önce gördünüz mü? İşte sizler için derlediğimiz, ünlülerin çocukluk ve gençlik halleri...

Ünlü şarkıcıyı kimse tanıyamadı!

FAHRİYE EVCEN

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Ünlü şarkıcıyı kimse tanıyamadı!

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Ünlü şarkıcıyı kimse tanıyamadı!

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Ünlü şarkıcıyı kimse tanıyamadı!

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Ünlü şarkıcıyı kimse tanıyamadı!

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