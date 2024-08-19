Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:59
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
07:00
Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’
Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 16 yaşındaki kızıyla yurtta koruma altına alındığı günlerde görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef almıştı. Akkaya, "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermememe rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor" ifadelerini kullanması üzerine, Somer şef harekete geçti. Sosyal medyada Akkaya'nın sert sözleri sonrasında Somer Sivrioğlu, ünlü manken için uzaklaştırma istedi. İstanbul Aile Mahkemesi ise talebi reddetti.