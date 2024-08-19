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Haberler Galeri Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’
Giriş Tarihi: 19.08.2024 06:59 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 07:00

Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’

Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, 16 yaşındaki kızıyla yurtta koruma altına alındığı günlerde görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef almıştı. Akkaya, "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermememe rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor" ifadelerini kullanması üzerine, Somer şef harekete geçti. Sosyal medyada Akkaya'nın sert sözleri sonrasında Somer Sivrioğlu, ünlü manken için uzaklaştırma istedi. İstanbul Aile Mahkemesi ise talebi reddetti.

Armağan YILMAZ
Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’

Ünlü manken Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'in arkadaşı ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun, yurtta koruma altına alındığı günlerde kızıyla görüşmesi sonrasında ünlü şefi hedef almıştı. Ünlü manken Deniz Akkaya ve kızı 16 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin arasında yaşananlar ülke gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. Deniz Akkaya kızı ile karakolluk olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçmiş koruma kararının ardından Ayşe Önbilgin babası Efe Önbilgin'e teslim edilmişti.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’

'KARISINI ALDATAN ADAMIN ORADA İŞi NE'
Koruma altına alınan Ayşe'nin babasının yakın arkadaşı olan ünlü şef Somer Sivrioğlu'yla yurtta görüşmesinin ardından Deniz Akkaya Sivrioğlu'nu hedef aldı. Ünlü manken sosyal medya hesabından Somer Sivrioğlu için, "Karısını aldatan adamın orada işi ne, bana iki kez sorulmasına ve izin vermeme rağmen Somer şefe adresi kim söylüyor. Eski eşini kendisinden 25 yaş küçük biriyle aldatan kişiye nasıl izin veriliyor. O şişkoya da dava açacağım, bu adam da hiç beyin yok mu; dış kapının dış mandalıyım demiyor mu. Kızım bu şahsı hiç tanımıyor sadece babasının eski ev arkadaşı" ifadelerini kullandı.

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Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’

UZAKLAŞTIRMA TALEBİNE RED

Paylaşımın ardından ünlü şef Somer Sivrioğlu adliyenin yolunu tuttu. Somer şef dilekçesinde, tüm bu yaşananlardan sonra Deniz Akkaya'nın kendisini hedef alarak itibarsızlaştırmaya çalıştığını hakkında kara kampanya düzenleyerek; Akkaya için uzaklaştırma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi uzaklaştırma talebini reddetti.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’
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Ünlü şef Somer Sivrioğlu Deniz Akkaya için uzaklaştırma istedi! Deniz Akkaya’dan Somer Şefe: ‘Kızımla görüşemezsin’

Aile arası kriz bir türlü bitmiyor… Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024'te Aile Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Akkaya'nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

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