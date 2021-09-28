Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!

Her yaptığı, giydiği, söylediği olay olan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yaptığı kombinle yine takipçilerinin diline düştü. Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın maçını izlemeye giderken giydiği kıyafetle gündeme bomba gibi düştü. Kendall Jenner'ın basketbolcu sevgilisi Devin Booker'in maçına giyidiği kombin ile Duygu Özaslan kombinin aynı olması takipçilere ''Kendall'ın kopyası, Kendall Özaslan'' yorumları yaptırdı. İşte Duygu Özaslan ve Kendall Jenner'ın dillere düşen '' basketbolcu sevgilim var'' kombini…