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Haberler Galeri Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!
Giriş Tarihi: 28.09.2021 17:02 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 17:02

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!

Her yaptığı, giydiği, söylediği olay olan ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, yaptığı kombinle yine takipçilerinin diline düştü. Duygu Özaslan, sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın maçını izlemeye giderken giydiği kıyafetle gündeme bomba gibi düştü. Kendall Jenner'ın basketbolcu sevgilisi Devin Booker'in maçına giyidiği kombin ile Duygu Özaslan kombinin aynı olması takipçilere ''Kendall'ın kopyası, Kendall Özaslan'' yorumları yaptırdı. İşte Duygu Özaslan ve Kendall Jenner'ın dillere düşen '' basketbolcu sevgilim var'' kombini…

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!

'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ettiği dönemde kullandığı ilaçlar yüzünden kilo alan ve geçtiğimiz yaz tatilinde kameralara fazla kilolarıyla yansımıştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!

Hastalığını atlatarak eski görünümüne geri döndü.

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Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan geçtiğimiz yıl basketbolcu Can Maxim Muaf ile ilişki yaşamaya başlamıştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!

Geçtiğimiz ay evlilik teklifi alan Duygu Özaslan o anları ''I said yes'' notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.

Ünlü sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan’dan ‘’basketbolcu sevgilim var’’ kombini!

Sosyal medyada 2.1 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen son yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü.

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