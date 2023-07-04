Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 17 oldu! "Tıpkı babasının gençliği" Tuğba Coşkun'un oğlu Ali ile pozuna Erbil'den yorum!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil 17 yaşına bastı. Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde kocaman delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler "Tıpkı babasının gençliği" demeden edemiyor. Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki.." yorumu geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son hali...