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Haberler Galeri Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 17 oldu! "Tıpkı babasının gençliği" Tuğba Coşkun'un oğlu Ali ile pozuna Erbil'den yorum!
Giriş Tarihi: 04.07.2023 14:28 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 14:35

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi 17 oldu! "Tıpkı babasının gençliği" Tuğba Coşkun'un oğlu Ali ile pozuna Erbil'den yorum!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil 17 yaşına bastı. Mehmet Ali Erbil'in başından 4 evlilik geçmişti. 3 çocuk babası Mehmet Ali Erbil'in biricik oğlu Sadi Erbil ablaları Yasmin ve Sezin Erbil'in aksine gözlerden uzak büyüdü. Şimdilerde kocaman delikanlı olan Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'yi görenler "Tıpkı babasının gençliği" demeden edemiyor. Tuğba Coşkun'un oğlu Ali Sadi ile paylaşımına Mehmet Ali Erbil'den de "İyi ki.." yorumu geldi. İşte Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son hali...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi 17 oldu! Tıpkı babasının gençliği Tuğba Coşkun’un oğlu Ali ile pozuna Erbil’den yorum!

Mehmet Ali Erbil'in oğlu Ali Sadi'nin son halini annesi Tuğba Coşkun paylaştı. Coşkun'un paylaşımı sosyal medya kısa sürede gündem oldu.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi 17 oldu! Tıpkı babasının gençliği Tuğba Coşkun’un oğlu Ali ile pozuna Erbil’den yorum!

Mehmet Ali Erbil'in 2005-2011 arası evli kaldığı Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil artık 17 yaşında genç bir delikanlı. İşte Ali Sadi'nin çok konuşulan son hali...

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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi 17 oldu! Tıpkı babasının gençliği Tuğba Coşkun’un oğlu Ali ile pozuna Erbil’den yorum!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil 17 yaşına bastı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi 17 oldu! Tıpkı babasının gençliği Tuğba Coşkun’un oğlu Ali ile pozuna Erbil’den yorum!

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen ve sağlığına kavuşan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, magazinden hiç eksik olmuyor.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in oğlu Ali Sadi 17 oldu! Tıpkı babasının gençliği Tuğba Coşkun’un oğlu Ali ile pozuna Erbil’den yorum!

66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'in son olarak Tuğba Coşkun'dan olan oğlu Ali Sadi Erbil sosyal medyada ilgi odağı oldu..

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