Giriş Tarihi: 09.01.2023 07:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
07:42
Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın'ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!
Buket Aydın'ın yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, mutluluğu genç sevgilisi Oğuzhan Beker'de buldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazasında Buket Aydın ve çıtır sevgilisi Oğuzhan Beker'i kaleme aldı. İşte o yazı…