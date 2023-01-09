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Haberler Galeri Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın'ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!
Giriş Tarihi: 09.01.2023 07:41 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023 07:42

Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın'ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!

Buket Aydın'ın yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, mutluluğu genç sevgilisi Oğuzhan Beker'de buldu. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazasında Buket Aydın ve çıtır sevgilisi Oğuzhan Beker'i kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT
Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın’ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!

Emir Sarıgül ile çalkantılı aşkı sona eren spiker Buket Aydın'ın yeni bir aşka yelken açtığını yazmıştım.

Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın’ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!

Geçen haftaki haberimde, Aydın'ın Sapanca'da bir otelde yılbaşını birlikte kutladığı sevgilisinin Oğuzhan Peker (bu arada soyadı Peker değil Beker'miş) olduğunu yazmış ama fotoğrafını bulamamıştım.

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Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın’ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!

Oğuzhan Beker'in hem fotoğrafını buldum hem de hakkında detaylı bilgi edindim.

Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın’ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!

Buket Aydın'ın yılbaşındaki gecede romantik dakikalar yaşadığı sevgilisi Oğuzhan Beker, Ankara Genç İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan bir işadamı.

Ünlü spiker Buket Aydın mutluluğu genç sevgilide bulmuş! Buket Aydın’ın çıtır sevgilisi bakın kim çıktı!

Beker, siyasetin de içindeymiş, hatta bir dönem İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış.

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