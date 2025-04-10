Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
14:36
Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı'yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı
"Ah İstanbul", "Silemezler Gönlümden" gibi hit şarkılara sahip, Küçük Ceylan adıyla hafızalara kazınan şarkıcı Ceylan Avcı, sık sık değiştirdiği imajıyla ve geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Melodi Bozkurt ve Yiğitcan Gürgen adında iki evladı olan 50 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından annesi Türkan Avcı'yı paylaştı. Anne- kızı görenler abla kardeş sandı.