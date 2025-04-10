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Haberler Galeri Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı'yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı
Giriş Tarihi: 10.04.2025 13:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 13:52

Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı'yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı

"Ah İstanbul", "Silemezler Gönlümden" gibi hit şarkılara sahip, Küçük Ceylan adıyla hafızalara kazınan şarkıcı Ceylan Avcı, sık sık değiştirdiği imajıyla ve geçirdiği estetik operasyonlarla adından söz ettiriyor. Melodi Bozkurt ve Yiğitcan Gürgen adında iki evladı olan 50 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabından annesi Türkan Avcı'yı paylaştı. Anne- kızı görenler abla kardeş sandı.

Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı’yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı

Yaklaşık 40 yıldır müzik sektöründe olan türkücü Ceylan halay şovları, estetikli değişimi ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü isimlerden biri.

Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı’yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı

Küçük yaşta ünlü olan Ceylan'ın, Melodi ve Yiğitcan adını verdiği bir kızı ve bir oğlu bulunuyor. Ceylan'ın, çocuklarına duyduğu sevgi ve bağlılık her fırsatta hayranlarının takdirini topluyor.

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Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı’yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı

Oğlu Yiğitcan'ın eğitim hayatındaki başarıları ve kızı Melodi'nin zarif tarzıyla dikkat çekmesi, Ceylan'ın gurur kaynağı olmayı sürdürüyor.

Anne ve çocukları arasındaki samimi ilişki, sanatçının takipçileri tarafından da örnek gösteriliyor.

Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı’yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı

Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen 50 yaşındaki ünlü türkücü bu kez de annesiyle gündeme geldi.

Ünlü türkücü Ceylan annesi Türkan Avcı’yı paylaştı! Görenler abla kardeş sandı

Son olarak şarkıcı Ceylan sosyal medya hesabından annesi Türkan Avcı'yı paylaştı. Benzerlikleriyle konuşulan anne- kızı görenler adeta abla kardeş sandı.