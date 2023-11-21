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Haberler Galeri Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Uzaylı' lakabı kariyerimi bitirdi"
Giriş Tarihi: 21.11.2023 15:25 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 15:27

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! "Uzaylı' lakabı kariyerimi bitirdi"

'Uzaylı' lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mustafa Topaloğlu'dan yıllar sonra gelen itiraflar magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Mustafa Topaloğlu'nun çok konuşulan açıklamaları…

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! Uzaylı’ lakabı kariyerimi bitirdi

Bir YouTube programına konuk olan uzaylı lakaplı türkücü Mustafa Topaloğlu, samimi açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, "Uzaylı" lakabı nedeniyle yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! Uzaylı’ lakabı kariyerimi bitirdi

Ünlü sanatçı, üzerine yapışan bu lakap nedeniyle kariyerinin zarar gördüğünü ilk kez açıkladı.

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Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! Uzaylı’ lakabı kariyerimi bitirdi

Lakabı yüzünden önünün kesildiğini düşünen Topaloğlu, konserlerinin iptal edildiğini ve yalnızlığa itildiğini söyledi.

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! Uzaylı’ lakabı kariyerimi bitirdi

İşte Topaloğlu'nun açıklamalarından ara başlıklar:

"İnsanların yüzde 80'inin de bildiği gibi geçmişte güzel şarkılar yaptık. 'Uzaylı' konusundan sonra bir yanlış anlaşılma oldu, o da bana zarar verdi. '

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! Uzaylı’ lakabı kariyerimi bitirdi

'BİZİ DE UZAYA GÖTÜR'

'Uzaylı' lakabı bana yapışınca, ben de onu bırakmak istemedim. Çünkü her gittiğim programda gençler 'Bizi de uzaya götür' diye bağırıyordu. İnsanlar bu espriyi sevdi diye düşündüm.

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