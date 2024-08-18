Giriş Tarihi: 18.08.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024
08:20
Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre'de köy hayatı yaşıyor!
53 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, radikal bir karar aldı şimdilerde çok farklı bir hayat yaşıyor. İsviçre'de doğa ile iç içe yaşayan Seher Dilovan, sosyal medyadan takipçileriyle iletişim kuruyor. Yıllardır müzik piyasasından uzak kalan Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de artık köy hayatı yaşıyor. Cenevre'deki hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen sanatçı bağ, bahçe işleriyle de kendi ilgileniyor. Kendisi gibi müzisyen olan oğlu Alan Dere'ne ise tam destek veriyor. İşte Seher Dilova'nın Cenevre'deki adeta rüya gibi olan yeni yaşamı…