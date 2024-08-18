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Haberler Galeri Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre'de köy hayatı yaşıyor!
Giriş Tarihi: 18.08.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 08:20

Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre'de köy hayatı yaşıyor!

53 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, radikal bir karar aldı şimdilerde çok farklı bir hayat yaşıyor. İsviçre'de doğa ile iç içe yaşayan Seher Dilovan, sosyal medyadan takipçileriyle iletişim kuruyor. Yıllardır müzik piyasasından uzak kalan Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de artık köy hayatı yaşıyor. Cenevre'deki hayatını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmeyen sanatçı bağ, bahçe işleriyle de kendi ilgileniyor. Kendisi gibi müzisyen olan oğlu Alan Dere'ne ise tam destek veriyor. İşte Seher Dilova'nın Cenevre'deki adeta rüya gibi olan yeni yaşamı…

Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre’de köy hayatı yaşıyor!

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan, yeni hayatı sosyal medya hesabından paylaşıyor. Hayranlarıyla sosyal medyadan iletişim kuran 53 yaşındaki Seher Dilovan, ilgi ile takip ediliyor.

Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre’de köy hayatı yaşıyor!

Seher Dilovan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. Seher Dilovan şimdilerde İsviçre'de doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor.

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Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre’de köy hayatı yaşıyor!

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor.

Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre’de köy hayatı yaşıyor!

Sosyal medya hesabından Cenevre'deki hayatından paylaşımlarda bulunan Seher Dilovan, ev, bağ, bahçe işleriyle bizzat kendi ilgileniyor...

Ünlü türkücü Seher Dilovan her şeyi bırakıp gitti! O şimdi İsviçre’de köy hayatı yaşıyor!

Yerini kendisi gibi müzikle ilgilenen oğlu Alan Dere'ye bırakan Seher Dilovan'ın Cenevre'deki evi yeşillikler arasında...

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