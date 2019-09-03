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  • Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Ünlü yıldız 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Ünlü yıldızı güzelliği ve fit vücudu ile genç kızlara taş çıkarıyor. Güzel oyuncu Salma Hayek'in 53 yaşına girdiğini duyurduğu instagram hesabındaki fotoğraflarına beğeni yağdı. Daha önceleri böcek yiyerek genç kaldığını bile getiren Salma Hayek ilgnç ve bir o kadarda tuhaf güzellik sırrı ile olay olmuştu. 53 yaşında olduğuna inanamayan hayranları Salma Hayek'e övgü dolu yorumlarda bulundu. 2 Eylül 1966'da Meksika'da Coatzacoalcos'da dünyaya gelen Hayek, 1 Eylül günü, bikinili bir pozunu sayfasında paylaşarak "Evet, yarın 53'üm. Yani?" notunu yazdı. Hayek'in mavi bikinili bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem de yeni yaşı için iyi dilek mesajları yağdı. 2009 yılında Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile evlenen Hayek'in 11 yaşında Valentina Paloma adında bir kızı bulunuyor. İşte ünlü oyuncu Salma Hayek'in birbirinden güzel halleri ve ...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 17:10 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 17:17
Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Ünlü yıldızı güzelliği ve fit vücudu ile genç kızlara taş çıkarıyor. Güzel oyuncu Salma Hayek'in 53 yaşına girdiğini duyurduğu instagram hesabındaki fotoğraflarına beğeni yağdı. Daha önceleri böcek yiyerek genç kaldığını bile getiren Salma Hayek ilgnç ve bir o kadarda tuhaf güzellik sırrı ile olay olmuştu. 53 yaşında olduğuna inanamayan hayranları Salma Hayek'e övgü dolu yorumlarda bulundu. 2 Eylül 1966'da Meksika'da Coatzacoalcos'da dünyaya gelen Hayek, 1 Eylül günü, bikinili bir pozunu sayfasında paylaşarak "Evet, yarın 53'üm. Yani?" notunu yazdı. Hayek'in mavi bikinili bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem de yeni yaşı için iyi dilek mesajları yağdı. 2009 yılında Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile evlenen Hayek'in 11 yaşında Valentina Paloma adında bir kızı bulunuyor. İşte ünlü oyuncu Salma Hayek'in birbirinden güzel halleri ve ...

Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Herkes onların güzelliığini ve formunun sırrını konuşuyor... işte zamanı tersine akıtmayı başaran ünlü yıldızlar ve sırları...

Julianne Moore (58)

100 yaşına da gelse yine de genç gözükeceğine dair esprilere konu olan güzel aktris hayatında botoks yaptırmadığını iddia edenlerden.

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Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Moore, en büyük gençlik sırrının güneşten korunmak ve cildini derinlemesine temizlemek olduğunu söylüyor, vücudunu özel yağlarla nemlendiriyor.

Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Başka özel formülü var mıdır bilenmez ama görünen o ki Julianne Moore genleri sağlam güzellerden...

Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...
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Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Sandra Bullock (55)

Cildi hâlâ 30'larında gösteriyor ama o da 50 yaşını devirmiş kadınlardan.

Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Sandra Bullock'un gün boyu güzellik salonlarında bakım yaptırdığını sanmayın, 8 dakikadan ibaret olan klasik bir güzellik rutini olduğunu her fırsatta dile getiriyor.

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