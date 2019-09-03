Ünlü yıldız Salma Hayek 53 yaşına girdiğini öyle bir fotoğrafla duyurdu ki... Salma Hayek'in genç kızlara taş çıkaran paylaşımı...

Ünlü Hollywood yıldızı Salma Hayek güzelliği ve fit vücudu ile genç kızlara taş çıkarıyor. Güzel oyuncu Salma Hayek'in 53 yaşına girdiğini duyurduğu instagram hesabındaki fotoğraflarına beğeni yağdı. Daha önceleri böcek yiyerek genç kaldığını bile getiren Salma Hayek ilgnç ve bir o kadarda tuhaf güzellik sırrı ile olay olmuştu. 53 yaşında olduğuna inanamayan hayranları Salma Hayek'e övgü dolu yorumlarda bulundu. 2 Eylül 1966'da Meksika'da Coatzacoalcos'da dünyaya gelen Hayek, 1 Eylül günü, bikinili bir pozunu Instagram sayfasında paylaşarak "Evet, yarın 53'üm. Yani?" notunu yazdı. Hayek'in mavi bikinili bu pozuna takipçilerinden hem beğeni hem de yeni yaşı için iyi dilek mesajları yağdı. 2009 yılında Fransız iş adamı François-Henri Pinault ile evlenen Hayek'in 11 yaşında Valentina Paloma adında bir kızı bulunuyor. İşte ünlü oyuncu Salma Hayek'in birbirinden güzel halleri ve 50 yaşını aşkın olduğuna inanamayacağınız Hollywood yıldızları...