Ünlülerin başına bela olan ’saplantılı hayran’ gözaltına alındı! Dizi setlerine girip karavanları gözetlemiş...

Ünlü isimleri takip ederek kendisine onların "Hayranı" izlenimi veren ve çok sayıda ünlü isimle fotoğraf çektiren 19 yaşındaki E.G., ünlülerin adeta kabusu oldu. Ünlülerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetleri peş peşe geldi. Sosyal medyada kendisini "Sanatçı" olarak tanıtan E.G., iddialara göre ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile irtibat kurdu ve Bengü'nün hayranı olduğunu söyledi. İddialara göre E.G., Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve "Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum" dedi. İsteği reddedilen E.G. iddialara göre yaşanan bu olayı takıntı haline dönüştürerek şeytani bir plan yaptı.