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in başından geçen lar...

Sanat dünyasının yıldızlarının parıltılı hayatı uzaktan çok eğlenceli gibi görünse de neredeyse her birinin yaşadığı büyük üzüntüler var. Peki, hangi ünlü ne yaşadı?

Giriş Tarihi: 21.04.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2018 11:53
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in başından geçen lar...
Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

KYLIE JENNER

200 bin dolarlık mücevheri çalındı. Ünlü model Kylie Jenner'ın Los Angeles'taki evine giren hırsızlar, 200 bin dolarlık mücevheratını çaldı.

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in başından geçen lar...
Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

RIHANNA

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın 21 yaşındaki kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, ünlü şarkıcının da partinin ardından sokakta vurularak öldürüldü. Polisin açıklamasına göre olay Barbados'un St. Michaels adlı bölgesinde meydana geldi. Kuzeniyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Rihanna, "İnanamıyorum, daha dün gece kollarımdaydın. Senin bedeninin sıcaklığını son kez hissediyor olduğumu bilemezdim" notunu yazdı.

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in başından geçen lar...
Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

MARILYN MANSON

Kafasına dev platform düştü.Ünlü şarkıcı 30 Eylül'de New York kentindeki Manhattan Center Hammerstein konser salonunda sahneye çıkmıştı. Sahnenin içinde, dev bir tabanca şeklindeki platforma tırmanmaya çalışan Manson, platformun üzerine devrilmesiyle yaralandı.

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in başından geçen lar...
Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

ARIANA GRANDE

Konserinde bombalı saldırı. Ariana Grande'nin 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 22 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı.

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in başından geçen lar...
Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

SELENA GOMEZ

Arkadaşı hayatını kurtardı. Selena Gomez, lupus hastalığından ötürü böbrek nakline ihtiyaç duydu. Yakın arkadaşı Francia Raisa (29) ona bir böbreğini bağışladı ve sağlığına kavuştu.

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in başından geçen lar...
Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

R. KELLY

Hırsızlık şoku. Atlanta'daki evine giren hırsızlar tek bir eşya bırakmadı.

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in başından geçen lar...
Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

LADY GAGA

Turneleri iptal oldu. Lady Gaga, fibromiyalji sendromuna yakalandı. Ünlü şarkıcı dayanılmaz kas ağrılarından ötürü dünya turunun Avrupa ayağının tamamını iptal etmek zorunda kaldı.

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