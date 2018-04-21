Ünlülerin başından geçen trajik olaylar...

Sanat dünyasının yıldızlarının parıltılı hayatı uzaktan çok eğlenceli gibi görünse de neredeyse her birinin yaşadığı büyük üzüntüler var. Peki, hangi ünlü ne yaşadı? KYLIE JENNER 200 bin dolarlık mücevheri çalındı. Ünlü model Kylie Jenner'ın Los Angeles'taki evine giren hırsızlar, 200 bin dolarlık mücevheratını çaldı. RIHANNA Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın 21 yaşındaki kuzeni Tavon Kaiseen Alleyne, ünlü şarkıcının da partinin ardından sokakta vurularak öldürüldü. Polisin açıklamasına göre olay Barbados'un St. Michaels adlı bölgesinde meydana geldi. Kuzeniyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Rihanna, İnanamıyorum, daha dün gece kollarımdaydın. Senin bedeninin sıcaklığını son kez hissediyor olduğumu bilemezdim notunu yazdı. MARILYN MANSON Kafasına dev platform düştü.Ünlü şarkıcı 30 Eylül'de New York kentindeki Manhattan Center Hammerstein konser salonunda sahneye çıkmıştı. Sahnenin içinde, dev bir tabanca şeklindeki platforma tırmanmaya çalışan Manson, platformun üzerine devrilmesiyle yaralandı. ARIANA GRANDE Konserinde bombalı saldırı. Ariana Grande'nin 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserin sonunda bombalı intihar saldırısı düzenlendi. 22 kişi öldü, 500'den fazla kişi yaralandı. SELENA GOMEZ Arkadaşı hayatını kurtardı. Selena Gomez, lupus hastalığından ötürü böbrek nakline ihtiyaç duydu. Yakın arkadaşı Francia Raisa (29) ona bir böbreğini bağışladı ve sağlığına kavuştu. R. KELLY Hırsızlık şoku. Atlanta'daki evine giren hırsızlar tek bir eşya bırakmadı. LADY GAGA Turneleri iptal oldu. Lady Gaga, fibromiyalji sendromuna yakalandı. Ünlü şarkıcı dayanılmaz kas ağrılarından ötürü dünya turunun Avrupa ayağının tamamını iptal etmek zorunda kaldı.