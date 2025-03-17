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Haberler Galeri Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!
Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:47 Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 06:47

Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!

Ünlülerin başı, takıntılı bir hayranla dertte... Ünlü isimleri takip eden ve buluşup fotoğraf çektirmek isteyen E.G., ret yanıtı aldığı ünlü isimlerin adeta kâbusu oldu. Takıntılı hayran; şarkıcı Bengü, oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis'in adreslerini "Panelciler" olarak adlandırılan hackerlardan, ünlü isimlerin adreslerini aldı ve evlere seri yemek siparişleri gönderdi. Gece saatlerinde evlerin kapılarında kuryeler sıraya girdi. İş çığırından çıkınca ünlü isimler şikâyetçi oldu. Söz konusu takıntılı hayranın İstanbul Sarıyer'deki dizi setine gelerek karavanını gözetlediğini iddia eden oyuncu Cemre Baysel de durumdan şikâyetçi oldu. İstanbul Siber Polisleri titiz bir çalışmayla ünlü isimleri uykusuz bırakan takıntılı hayran E.G.'yi gözaltına aldı.

Emir SOMER
Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!

Ünlü isimleri takip ederek kendisine onların "Hayranı" izlenimi veren ve çok sayıda ünlü isimle fotoğraf çektiren 19 yaşındaki E.G., ünlülerin adeta kabusu oldu. Ünlülerin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne şikayetleri peş peşe geldi. Sosyal medyada kendisini "Sanatçı" olarak tanıtan E.G., iddialara göre ilk olarak ünlü şarkıcı Bengü'nün menajeri ve avukatı ile irtibat kurdu ve Bengü'nün hayranı olduğunu söyledi. İddialara göre E.G., Bengü'den bedava konser bileti talep etti ve "Benimle fotoğraf çekilmesini istiyorum" dedi. İsteği reddedilen E.G. iddialara göre yaşanan bu olayı takıntı haline dönüştürerek şeytani bir plan yaptı.

Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!

GECE GEÇ SAATLERDE GÖNDERDİ
Son dönemlerde yaşanan olaylar ve düzenlenen seri operasyonlarla gündeme gelen; insanların kişisel ve özel bilgilerini satan ve "Panelciler" olarak adlandırılan kişilerden iddialara göre Bengü'nün Beykoz İlçesi'ndeki ikamet adresini ve diğer bilgilerini alan E.G., farklı telefon hatları satın alarak yemek sipariş uygulamalarından yine farklı farklı hesaplar oluşturdu. İddialara göre E.G., Bengü'nün ev adresine gece saatlerinde seri yemek siparişleri gönderdi. Çok sayıda kuryeyi gece saatlerinde kapısında gören Bengü, kapıyı çalan kuryelerden usandı ve bu durum devam edince şikayetçi oldu.

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Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!

"KARAVANIMI GÖZETLEDİ" ŞİKAYETİ...
Ünlü oyuncu Buçe Kahraman ve ünlü müzisyen Melis Fis'e de benzer tekliflerle ulaşan E.G., yine reddedilince Buçe Kahraman ve Melis Fis'e de aynı tarifeyi uyguladı ve ev adreslerine seri siparişler gönderdi. Buçe Kahraman ve Melis Fis de şikayetçi oldu. İddialara göre "Benimle buluşun. Fotoğraf çektirin. Polis beni bulamaz" diyen E.G.'nin hangi ünlüyle fotoğraf çektirmek isterse o ünlü oyuncuların dizi setlerini ve ünlü şarkıcıların konserlerini bularak yanlarına gittiği iddia edildi.

Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!

Ünlü isimleri uykusuz bırakan E.G.'den ünlü oyuncu Cemre Baysel de şikayetçi oldu.

Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!

İddialara göre; 16 Şubat Pazar günü Cemre Baysel'in rol aldığı dizinin İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ndeki setine giden E.G. görevlilere "Ben Cemre Baysel'in hayranıyım. İçeriye girip fotoğraf çektirmek istiyorum" dedi fakat sete alınmadı. İddialara göre dizi çekimi esnasında kaçak yolla sete giren E.G., oyuncu Cemre Baysel'in karavanını buldu ve karavanı gizli bir şekilde gözetlerken Cemre Baysel kendisini fark etti. Cemre Baysel de hemen şikayetçi oldu.