Giriş Tarihi: 17.03.2025 06:47
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025
06:47
Ünlülerin kabusu oldu! Takıntılı hayran setlere sızdı, karavanlarını gözetledi!
Ünlülerin başı, takıntılı bir hayranla dertte... Ünlü isimleri takip eden ve buluşup fotoğraf çektirmek isteyen E.G., ret yanıtı aldığı ünlü isimlerin adeta kâbusu oldu. Takıntılı hayran; şarkıcı Bengü, oyuncu Buçe Kahraman ve müzisyen Melis Fis'in adreslerini "Panelciler" olarak adlandırılan hackerlardan, ünlü isimlerin adreslerini aldı ve evlere seri yemek siparişleri gönderdi. Gece saatlerinde evlerin kapılarında kuryeler sıraya girdi. İş çığırından çıkınca ünlü isimler şikâyetçi oldu. Söz konusu takıntılı hayranın İstanbul Sarıyer'deki dizi setine gelerek karavanını gözetlediğini iddia eden oyuncu Cemre Baysel de durumdan şikâyetçi oldu. İstanbul Siber Polisleri titiz bir çalışmayla ünlü isimleri uykusuz bırakan takıntılı hayran E.G.'yi gözaltına aldı.