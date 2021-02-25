Unutulmaz dizi ‘Bizimkiler’in yıldızı Buket Dereoğlu’dan yıllar sonra gelen itiraf! Ünlü oyuncu bombayı patlattı! ‘Hiç o kadar utanmamıştım’

1989 yılında başlayan ve 16 yıl devam eden "Bizimkiler" dizisinde sekreter Demet karakteri ile herkesin gönlünde taht kurdunuz. O dönemlerden bahseder misiniz? 'Bizimkiler' dizisi sizin için ne ifade ediyor?

-Öncelikle tabi ki o zamanlar oyunculuğun bu kadar güzel ve yorucu, bir o kadar korkutucu ve fedakarlık isteyen bir iş olduğunu bilmiyordum. 'Bizimkiler' dizisine başladığımda da zaten hem bu kadar çok kanal yoktu hem de dizi olarak çok az yapımla karşı karşıyaydık. Yani biz o zamanlar reyting, Total, AB gibi terimleri de bilmezdik. Her sezon Mayıs sonuna kadar çalışır, haftalık sadece 50 dakika çeker, maaşlarımızı da her hafta Cuma günü alır, 3 ay tatil yapar, Eylülde yine iş başı yapardık. Ne güzel günlermiş…