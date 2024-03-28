Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! ’Hayırlı olsun’ diyelim!

Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
09:43
'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'den boşandıktan Cemre Ebüzziya, Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan ve Zeynep Bastık ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı. Şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Kaygılaroğlu, ünlü fotoğrafçıyla ilişkisi için 'Hayırlı olsun' diyelim! ifadelerini kullandı.