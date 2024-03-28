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Haberler Galeri Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! 'Hayırlı olsun' diyelim!
Giriş Tarihi: 28.03.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 09:43

Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! 'Hayırlı olsun' diyelim!

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'den boşandıktan Cemre Ebüzziya, Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan ve Zeynep Bastık ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı. Şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde Mete karakterine hayat veren Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir aşka yelken açtı. Kaygılaroğlu, ünlü fotoğrafçıyla ilişkisi için 'Hayırlı olsun' diyelim! ifadelerini kullandı.

Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! ’Hayırlı olsun’ diyelim!

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır', 'Üç Kuruş' gibi projelerle adını duyuran Uraz Kaygılaroğlu, şimdilerde 'Sakla Beni' dizisinde Mete karakterine hayat veriyor.

Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! ’Hayırlı olsun’ diyelim!

Uraz Kaygılaroğlu ile Melis İşiten, 2017'de kızları Ada'yı kucaklarına alarak ilk kez anne -baba olma sevinci yaşamıştı.

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Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! ’Hayırlı olsun’ diyelim!

Ünlü çift, beş yıllık evliliklerine fikir ayrılıkları gerekçesiyle 2019'da anlaşmalı olarak nokta koymuştu.

Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! ’Hayırlı olsun’ diyelim!

Boşandıktan sonra dostlukları devam eden ünlü oyuncular, kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu Sayna Soleimanpour ile aşkını ilan etti! ’Hayırlı olsun’ diyelim!

Kaygılaroğlu kızının annesi Melis İşiten'den boşandıktan Cemre Ebüzziya, Berrak Tüzünataç, Gülcan Arslan ve Zeynep Bastık ile kısa süreli ilişkiler yaşamıştı.

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