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Haberler Galeri Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi
Giriş Tarihi: 02.04.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 10:34

Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi

"Ezel", "Muhteşem Yüzyıl", "Anne" ve son olarak "Sadakatsiz" dizisindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak kalma kararı almıştı. Hayranları Cansu Dere'den yeni bir proje müjdesi beklerken güzel oyuncudan üst üste korkutan bir haberler gelmişti. Geçtiğimiz ay gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye kaldırılan ve ardından evinde yangın çıkan ünlü oyuncunun son olarak evinde bir kaza geçirdiği ve topuğunun çatladığı ortaya çıkmıştı. Başı bir türlü beladan kurtulmayan oyuncu Cansu Dere, çareyi ev değiştirmekte bulmuştu. Üst üste talihsizlikler yaşayan Cansu Dere aylar sonra görüntülendi.

Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi

Türkiye'nin sevilen oyuncularından Cansu Dere'nin uzun zamandır sosyal medya hesabından hiçbir paylaşımda bulunmaması hayranlarını endişelendirmişti. Geçtiğimiz aylarda evinde çıkan yangınla gündeme gelen ünlü oyuncuyla ilgili gerçek ortaya çıkmıştı.

Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi

"Ezel", "Muhteşem Yüzyıl", "Anne" ve son olarak "Sadakatsiz" dizisindeki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, bir süredir ekranlardan uzak kalma kararı almıştı.

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Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi

Hayranları Cansu Dere'den yeni bir proje müjdesi beklerken güzel oyuncudan üst üste korkutan haberler geldi.

Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi

Geçtiğimiz ay gıda zehirlenmesi yaşayarak hastaneye kaldırılan ve ardından evinde yangın çıkan ünlü oyuncunun son olarak evinde bir kaza geçirdiği ve topuğunun çatladığı ortaya çıkmıştı.

Üst üste talihsizlikler yaşamıştı! Cansu Dere aylar sonra görüntülendi

Daha önce de evine hırsız girdiği için Kandilli'ye taşınan Dere, burada mutlu olmadığı için yeniden Emirgan'a taşındı.

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