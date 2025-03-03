Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:00
Güncelleme Tarihi: 03.03.2025
08:00
Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: "Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu"
'Biz bu yaşlarda ağlarız' adlı yeni şarkısı çok beğenilen usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz yıllarda MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'u, kısa bir süre önce ise kızını kaybeden Mazhar Alanson, "Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu" dedi. Alanson, "Sahneden emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Sahne ayrı bir heyecan. Bırakmam. Ayrı bir adrenalin. Fuat'ın (Güner) da benim de televizyon karşısında ihtiyarlamaya niyetimiz yok"