Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: "Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu"

Bu toprakların sanatçısı olmak sizin gelişim sürecinizi nasıl etkiledi?

Biz Batı eğitimi aldık. Dolayısıyla bizi ilk Batı sanatçıları etkiledi. Sonra o dönemdeki plakçımız bizi ülkemizde tarihi bir geziye götürdü. Oradan dönüşte plakçımız "Siz Türkçe de söylersiniz" dedi. Ben zaten o gezi sonrası 'Güllerin İçinden'i yaptım. Batı müziğinden bu kadar etkilenmiş biri neden böyle bir şarkı yaptı diye sorarsanız, şunu söylerim bu topraklarda doğmamızın etkisi. 30'undan sonra da kendi makamlarımızdan ve Türk şairlerimizden etkilendim. Sırf kafiye olsun diye şarkı da yazılmaz. Hem kafiye olacak hem de manası güçlü olmalı. Şarkı sözü yazmak derinlik gerektiriyor. Bu yaşımda mesela, benden 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero' gibi şarkılar çıkmaz. Kendi yaşımın, kendi halimin durumunu yazıyorum artık. Zaten hiçbir zaman ticari kaygıyla şarkı yazmadık. Hangi şarkıların tutacağını da tahmin edemem. Mesela 'Ele Güne Karşı' için plakçımız bu tutmaz demişti. Ama çok tuttu. O şarkıyı çıkardığımızda da arabesk furyası vardı. 40 yıl sonra da Yüzyılın Albümü seçildi. Köşe taşı bir albümdür. Bir diğeri de Sarı Laleler'dir. Bu şarkının da tutacağını tahmin etmemiştim. Bizim önümüzdeki örnekler azdı. Bizden sonra birçok grup çıktı. Biz de biraz örnek olduk diye düşünüyorum. Hepsi de bir tarz getirdi. Mesela, Mor ve Ötesi, Duman gibi gruplar farklılık getirdi. Hem çalış tarzlarıyla hem şarkılarıyla. Rapçiler de Türkçe söyleyerek çok farklılık getirdi. Bir dönem İngilizce söyleyerek yurt dışına açılma hevesi vardı, biz de öyle yapmıştık. Ama şimdiki sanatçılar kendi diliyle söyleyerek dünyaya açılıyor. Selda Bağcan da Tarkan da Türkçe söylüyor ama dünyada çok ünlü. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu açıdan ilerleme var. Yalnız ileride şarkıların altına 'bu bir yapay zeka ürünü değildir' diyerek not düşülmesi gerekecek.