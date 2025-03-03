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Haberler Galeri Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: "Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu"
Giriş Tarihi: 03.03.2025 08:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2025 08:00

Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: "Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu"

'Biz bu yaşlarda ağlarız' adlı yeni şarkısı çok beğenilen usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz yıllarda MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'u, kısa bir süre önce ise kızını kaybeden Mazhar Alanson, "Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu" dedi. Alanson, "Sahneden emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Sahne ayrı bir heyecan. Bırakmam. Ayrı bir adrenalin. Fuat'ın (Güner) da benim de televizyon karşısında ihtiyarlamaya niyetimiz yok"

Tuba KALÇIK
Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu

Dijital platformların öne geçtiği müzik sektöründe, albüm çıkaran müzisyen sayısı giderek azalıyor. Siz hâlâ albüm yapan az sayıdaki müzisyenden birisiniz...
Eski bir alışkanlık olsa bile albüm bir bütün resim gibidir. Single ise o resmin sadece bir parçasıdır. Sen şimdi şiir kitabı alsan ve sadece bir şiir okusan, o bütün kitabı anlatmaz. Albüm bundan dolayı çok önemli. Yurt dışında da birçok önemli isim hala albüm çıkartıyor.

Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu

Dünyada MFÖ gibi uzun soluklu gruplar yok denecek kadar az. Bu kadar uzun zaman dağılmadan müzik yapmayı nasıl başardınız?
Biz Fuat ile başladık sonra Özkan'ın gelmesiyle doğru adamlar birbirini buldu. Mühim olan doğru insanların birbirini bulmasıdır. İşte o zaman gruplar uzun soluklu oluyor. Müzik yaparken birbirimizi tamamlıyorduk. MFÖ'de seçtiğimiz bestelere üçümüzün de okey demesi gerekir. Solo çalışmada her şeye zaten tek başına karar veriyorsun. Müzik olarak onun yaptığını başkası da yapıyor sahnede ama Özkan yok. Varlığı önemliydi bizim için. Üç sene içinde üç konseri MFÖ adı altında yaptık, önceden alınmış işler vardı. Şimdi Fuat ile başka bir konsept düşünüyoruz. MFÖ ile güzel şarkılar yaptık. Gidene kadar da üretmeye devam ederiz.

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Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu

Sahneden emekli olmayı düşünüyor musunuz?
Sahne ayrı bir heyecan. Bırakmam. Ayrı bir adrenalin. Fuat'ın da benim de televizyon karşısında ihtiyarlamaya niyetimiz yok.

Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu

MÜZİK EĞİTİMİ BİR ARTI
Müzik eğitimi sizce iyi bir besteci olmak veya iyi yorumcu olmak için ne kadar önemli?
Müzik eğitimi olması büyük bir artı. Çünkü bilen ile bilmeyen bir olur mu? Bir de yapay zeka gerçeği var. Yapay zekaya bir şey ısmarlıyorsun sana 40 dakikada beste yapıyor. Senin sesini şarkının içinden alıp, her tür müzik söylettirebiliyor. Bakalım ileride daha müzik alanında ve birçok meslekte neler olacak...
Hayat felsefenizi oluştururken en çok kimlerden etkilendiniz? Bu toprakların Yunus Emre, Mevlana gibi çok önemli değerleri var...
Destanımızdan, şairimizden, Yunus Emre'den, Karacaoğlan'ndan, edebiyatçılarımızdan... Hepsinden etkilendim. Kaliteli bir şarkı sözü yazmak kolay değil. Bunun için okumak, araştırmak gerekir. Bir sanatçının kalıcı olması için alt yapısının olması gerekiyor.

Usta müzisyen Mazhar Alanson, GÜNAYDIN’a konuştu: Acım çok taze, yapabildiğim tek şey isyan etmemek oldu

Bu toprakların sanatçısı olmak sizin gelişim sürecinizi nasıl etkiledi?
Biz Batı eğitimi aldık. Dolayısıyla bizi ilk Batı sanatçıları etkiledi. Sonra o dönemdeki plakçımız bizi ülkemizde tarihi bir geziye götürdü. Oradan dönüşte plakçımız "Siz Türkçe de söylersiniz" dedi. Ben zaten o gezi sonrası 'Güllerin İçinden'i yaptım. Batı müziğinden bu kadar etkilenmiş biri neden böyle bir şarkı yaptı diye sorarsanız, şunu söylerim bu topraklarda doğmamızın etkisi. 30'undan sonra da kendi makamlarımızdan ve Türk şairlerimizden etkilendim. Sırf kafiye olsun diye şarkı da yazılmaz. Hem kafiye olacak hem de manası güçlü olmalı. Şarkı sözü yazmak derinlik gerektiriyor. Bu yaşımda mesela, benden 'Peki Peki Anladık', 'Ali Desidero' gibi şarkılar çıkmaz. Kendi yaşımın, kendi halimin durumunu yazıyorum artık. Zaten hiçbir zaman ticari kaygıyla şarkı yazmadık. Hangi şarkıların tutacağını da tahmin edemem. Mesela 'Ele Güne Karşı' için plakçımız bu tutmaz demişti. Ama çok tuttu. O şarkıyı çıkardığımızda da arabesk furyası vardı. 40 yıl sonra da Yüzyılın Albümü seçildi. Köşe taşı bir albümdür. Bir diğeri de Sarı Laleler'dir. Bu şarkının da tutacağını tahmin etmemiştim. Bizim önümüzdeki örnekler azdı. Bizden sonra birçok grup çıktı. Biz de biraz örnek olduk diye düşünüyorum. Hepsi de bir tarz getirdi. Mesela, Mor ve Ötesi, Duman gibi gruplar farklılık getirdi. Hem çalış tarzlarıyla hem şarkılarıyla. Rapçiler de Türkçe söyleyerek çok farklılık getirdi. Bir dönem İngilizce söyleyerek yurt dışına açılma hevesi vardı, biz de öyle yapmıştık. Ama şimdiki sanatçılar kendi diliyle söyleyerek dünyaya açılıyor. Selda Bağcan da Tarkan da Türkçe söylüyor ama dünyada çok ünlü. Bu çok hoşuma gidiyor. Bu açıdan ilerleme var. Yalnız ileride şarkıların altına 'bu bir yapay zeka ürünü değildir' diyerek not düşülmesi gerekecek.