Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:40
Güncelleme Tarihi: 23.08.2022
14:42
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi projerde yer alan usta oyuncu Civan Canova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 67 yaşında aramızdan ayrılan Canova'nın ölümü ise sanat camiasını yasa boğmuştu. Hyatını kaybeden oyuncu Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Zincirlikuyu'da kılınn cenaze namazı sonrası usta oyuncu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.