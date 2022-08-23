Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

DEMİRCAN, "ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK YETEREKLİ BİR İNSANDI"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Canova'nın kendinden sonraki kuşakları etkileyen bir sanatçı olduğunu belirterek, "Usta oyuncu seyirciyle arasındaki bağı her zaman sağlam tuttu. Seyirci tarafından çok sevilmiş, takdir görmüş, sayısız ödül kazanmış bir sanatçıydı. Ona veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir insandı. Çoğunluk onu tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanıyor olsa da aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı. Canova yaptığı her işe kendi ruhundan bir şeyler katmayı başarabilen bir yönü vardı" dedi.