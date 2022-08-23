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Haberler Galeri Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu
Giriş Tarihi: 23.08.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 14:42

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

'Çiçek Taksi', 'Paramparça', 'Karadayı' ve 'Fatmagül'ün Suçu Ne?' gibi projerde yer alan usta oyuncu Civan Canova, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 67 yaşında aramızdan ayrılan Canova'nın ölümü ise sanat camiasını yasa boğmuştu. Hyatını kaybeden oyuncu Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Zincirlikuyu'da kılınn cenaze namazı sonrası usta oyuncu gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA
Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Akciger tedavisi gördüğü hastanede 20 Ağustos'ta hayatını kaybeden oyuncu Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de tören düzenlendi. Zincirlikuyu'da kılınn cenaze namazı sonrası usta oyuncu son yolculuğuna uğurlandı.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Oyuncu Ahmet Civan Canova(67) bir süredir akçiğer tedavisi gördüğü hastanede 20 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Civan Canova için İstanbul Devlet Tiyatrosu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Civan Canova'nın sevenleri ve yakınları katıldı.

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Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Civan Canova'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı Mecidiyeköy Büyüksahne'ye getirildi. Canova'nın hayat hikayesinin okunmasıyla başlayan törende, usta oyuncunun verdiği röportajlardan, tiyatro ve film sahnelerinden kısa kesitler gösterildi. Civan Canova için düzenlenen törene Nesrin Cavadzade, Uraz Kaygılaroğlu, Zafer Ergin'in yanı sıra sevenleri de hazır bulundu.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

Törende Canova'nın dostları konuşma yaptı. 48 yıllık arkadaşı olduğunu dile getiren oyuncu Metin Belgin konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı. Konuşmaların ardından Civan Canova için helallik alındı. Civan Canova'nın ailesinin 'Kalbin kalbimizde, elin elimizde... Daima ve sonsuza kadar' yazılı çelengi salona bulunan sevenlerini duygulandırdı.

Usta oyuncu Civan Canova son yolculuğuna uğurlandı! Gözyaşları sel oldu

DEMİRCAN, "ÇOK YÖNLÜ VE ÇOK YETEREKLİ BİR İNSANDI"
Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Canova'nın kendinden sonraki kuşakları etkileyen bir sanatçı olduğunu belirterek, "Usta oyuncu seyirciyle arasındaki bağı her zaman sağlam tuttu. Seyirci tarafından çok sevilmiş, takdir görmüş, sayısız ödül kazanmış bir sanatçıydı. Ona veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir insandı. Çoğunluk onu tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanıyor olsa da aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı. Canova yaptığı her işe kendi ruhundan bir şeyler katmayı başarabilen bir yönü vardı" dedi.

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