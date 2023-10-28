Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:29
Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
07:34
Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... "‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’"
2021 yılının kasım ayında Erkan Can "Sizi bankadan arıyorum" diyen bir şahıs tarafından dolandırılmıştı. Erkan Can'ın 9 bin dolarını iç eden Ü.G., mahalleden 'Ramo' lakaplı arkadaşının banka hesabı olmadığından paranın kendi hesabına yatırıldığını, o parayı da arkadaşına iade ettiğini öne sürmüştü. Ancak savcı, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirtip 10 yıl hapsini istedi. Bunun üzerine sanık Ü.G., "Suçu kabul etmiyorum ama zararını karşılamak isterim" dedi.