Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... "‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’"

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hesabına gelen parayı da birlikte çektiklerini ve arkadaşına verdiğini söyledi ve beraatını istedi. Ancak savcı esas hakkındaki mütalaasında bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek 'kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.