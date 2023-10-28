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Haberler Galeri Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... "‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’"
Giriş Tarihi: 28.10.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 07:34

Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... "‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’"

2021 yılının kasım ayında Erkan Can "Sizi bankadan arıyorum" diyen bir şahıs tarafından dolandırılmıştı. Erkan Can'ın 9 bin dolarını iç eden Ü.G., mahalleden 'Ramo' lakaplı arkadaşının banka hesabı olmadığından paranın kendi hesabına yatırıldığını, o parayı da arkadaşına iade ettiğini öne sürmüştü. Ancak savcı, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirtip 10 yıl hapsini istedi. Bunun üzerine sanık Ü.G., "Suçu kabul etmiyorum ama zararını karşılamak isterim" dedi.

ARZU KAYA
Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... ‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’

İki yıl önce Erkan Can'ı bankadan aradığını, biriken kart aidatı ve promosyonlarını hesabına aktaracağını söyleyip mobil bankacılık üzerinden usta oyuncuya işlemler yaptıran ve 9 bin dolarını ele geçiren dolandırıcının yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı.

Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... ‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’

'BEN DEĞİL, ARKADAŞIM RAMO YAPTI'

Ünlü oyuncunun parasını hesabına geçiren ve arkadaşıyla birlikte bankadan gidip çeken Ü.G. dava boyunca suçlamayı kabul etmedi. Mahalleden Ramo olarak tanıdığı bir arkadaşına para geleceğini ve banka hesabı olmadığından arkadaşına kendi hesabını kullandırdığını öne sürdü.

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Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... ‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’

10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hesabına gelen parayı da birlikte çektiklerini ve arkadaşına verdiğini söyledi ve beraatını istedi. Ancak savcı esas hakkındaki mütalaasında bu savunmanın hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ve sanığın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiğini belirterek 'kamu görevlisi veya banka kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapsini istedi.

Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... ‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’

Şahsın yönlendirmesi ile mobil bankacılık işlemleri yaptığını ve isteği dışında hesabındaki 9 bin doların bozdurulup başka hesaba aktarıldığını öğrendiğini söyleyen Erkan Can, zararının da karşılanmadığını belirtti. Suçlamaları kabul etmeyen sanık davanın son duruşmasında ise "Suçu kabul etmiyorum ama zararını karşılamak isterim" dedi.

Usta oyuncu Erkan Can 9 bin dolarını kaptırmıştı... ‘Dolandırmadım ama zararı karşılayacağım’

MAHKEME SÜRE VERDİ
Mahkeme sanığın zararı karşılama talebinde bulunduğunu belirtip kendisine süre verilmesine karar verdi.

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