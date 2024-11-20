Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024
11:22
Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! “Dünden bugüne her hali çok güzel”
61 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar'dan yeni bir nostaljik paylaşım geldi. Benim Sinemalarım, 1990 Türkiye yapımı, yazar Füruzan ve ressam Gülsün Karamustafa'nın birlikte yönetmenliğini yaptığı film. Füruzan'ın Benim Sinemalarım adlı öyküsünden filme uyarlanmıştır. Türk sinemasında yönetmenliğini iki kadın yönetmenin ortak üstlendiği ilk ve tek filmdir. Her iki sanatçının da ilk yönetmenlik denemesidir. Başrollerini Hülya Avşar ile Yaman Okay paylaşır. Hülya Avşar'ın paylaşımına "Dünden bugüne her hali çok güzel" yorumları yağdı.