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Haberler Galeri Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! “Dünden bugüne her hali çok güzel”
Giriş Tarihi: 20.11.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 11:22

Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! “Dünden bugüne her hali çok güzel”

61 yaşındaki sanatçı Hülya Avşar'dan yeni bir nostaljik paylaşım geldi. Benim Sinemalarım, 1990 Türkiye yapımı, yazar Füruzan ve ressam Gülsün Karamustafa'nın birlikte yönetmenliğini yaptığı film. Füruzan'ın Benim Sinemalarım adlı öyküsünden filme uyarlanmıştır. Türk sinemasında yönetmenliğini iki kadın yönetmenin ortak üstlendiği ilk ve tek filmdir. Her iki sanatçının da ilk yönetmenlik denemesidir. Başrollerini Hülya Avşar ile Yaman Okay paylaşır. Hülya Avşar'ın paylaşımına "Dünden bugüne her hali çok güzel" yorumları yağdı.

Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! Dünden bugüne her hali çok güzel

"Benim Sinemalarım" filminden görüntüler paylaşan Hülya Avşar, paylaşımını "Bir dileğim var sende" şarkısıyla yaptı. Gençlik yılları sosyal medyaya damga vurdu.

Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! Dünden bugüne her hali çok güzel

Ev hallerinde sık sık boy gösteren Güllü son olarak annesi Hülya Avşar ile bakım yaparken sosyal medyada ortaya çıktı.

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Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! Dünden bugüne her hali çok güzel

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Hülya Avşar bu defa köpeği Güllü ile bakım karelerini paylaştı.

Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! Dünden bugüne her hali çok güzel

Hülya Avşar köpeği ile karelerine "Tabi böyle durursun, sonunda ödül var çünkü 😂 Güllü'nün bakım günü" notunu düştü.

Usta oyuncu Hülya Avşar’dan nostalji kuşağı! Dünden bugüne her hali çok güzel

Hülya Avşar ile Güllü'ye ilk yorum ise eski eş Kaya Çilingiroğlu'ndan geldi. "Şanslı köpek" diyen Kaya Çilingiroğlu'na Hülya Avşar'ın takipçilerinden yanıt gecikmedi. Hülya Avşar'ın hayranları Kaya Çilingiroğlu'na "Zamanında kıymetini bilmediniz" diyerek göndermede bulundu.

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