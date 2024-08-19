Giriş Tarihi: 19.08.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
12:13
Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…
Oyuncu Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sevenlerinden yalan haberlere kulak asmamalarını istedi. Kadir İnanır'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Geçen ay akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte son sağlık durumu…