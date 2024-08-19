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Haberler Galeri Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…
Giriş Tarihi: 19.08.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:13

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…

Oyuncu Jülide Kural, Kadir İnanır'ın sevenlerinden yalan haberlere kulak asmamalarını istedi. Kadir İnanır'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Geçen ay akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte son sağlık durumu…

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…

Akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle hastanede tedavi gören Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…

Kadir İnanır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara; yeni gelişmeler doğrultusunda, gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum. Bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken, bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil.

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Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…

Ancak her seferinde Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Bu vesileyle başta Prof. Dr. Uğur Türe olmak üzere hastanedeki doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özen ve incelikle iyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun!

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…

"İYİLEŞME SÜRECİ HIZ KAZANACAKTIR"

"24 Mart'tan bu yana devam eden tedavi sürecini, 16 Ağustos itibari ile bir başka hastanede sürdürme kararı aldık. Doktorlarımızın yönlendirmesi ile daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti. Eminim iyileşme süreci daha da hız kazanacaktır."

Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…

NE OLMUŞTU?

Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir İnanır, beyne pıhtı atması sonucu inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.

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