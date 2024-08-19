Usta oyuncu Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? Hayat arkadaşı Jülide Kural’dan açıklama geldi! Zorlu zamanlar yaşandı ama…

Ancak her seferinde Karadeniz'in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir'in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu. Bu vesileyle başta Prof. Dr. Uğur Türe olmak üzere hastanedeki doktorlara ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özen ve incelikle iyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun!