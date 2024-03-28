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Haberler Galeri Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi
Giriş Tarihi: 28.03.2024 18:48 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 18:48

Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın inme nedeniyle rahatsızlandığı belirtilerek entübe edilmişti. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla ünlü oyuncunun sağlığının daha iyiye gittiği haberi, hayranlarını ve sevenlerini sevindirdi. Bugün ise bir dönem birlikte yer aldıkları projelerle ilgi toplayan ikiliden Türkan Şoray, meslektaşı Kadir İnanır'a geçmiş olsun mesajlarını iletti. İşte Türkan Şoray'ın Kadir İnanır için yayınladığı o anlamlı mesaj!

Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi

Ünlü oyuncu Kadir İnanır, 24 Mart'ta rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi

BAKAN KOCA SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Sevenlerini korkutan Kadir İnan'dan sevindiren haber geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

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Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi

RESMİ AÇIKLAMA

Bakan Koca, sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkında, "İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" demişti.

Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi

SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Ancak ilerleyen saatlerde İnanır'ın uyutucu ve diğer ilaçlarının kesildiği ve kendiliğinden uyanmasına karar verildiği aktarılmıştı.

Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi

SAĞLIK DURUMU SEVENLERİNİ SEVİNDİRDİ

Ünlü ismin sağlık durumunun iyiye gitmesi hem ailesini, hem de sevenlerini sevindirdi.

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