Giriş Tarihi: 28.03.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
18:48
Usta oyuncu Türkan Şoray eski rol arkadaşı Kadir İnanır’ı unutmadı! Türkan Şoray: İyi haberlerin sevindirdi
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Kadir İnanır, geçtiğimiz hafta pazar günü sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın inme nedeniyle rahatsızlandığı belirtilerek entübe edilmişti. Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasıyla ünlü oyuncunun sağlığının daha iyiye gittiği haberi, hayranlarını ve sevenlerini sevindirdi. Bugün ise bir dönem birlikte yer aldıkları projelerle ilgi toplayan ikiliden Türkan Şoray, meslektaşı Kadir İnanır'a geçmiş olsun mesajlarını iletti. İşte Türkan Şoray'ın Kadir İnanır için yayınladığı o anlamlı mesaj!