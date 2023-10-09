Giriş Tarihi: 09.10.2023 06:16
Güncelleme Tarihi: 09.10.2023
08:58
Usta sanatçı Özdemir Erdoğan'dan GÜNAYDIN'A özel açıklamalar! "LGBT artık bir anarşi şekli"
Usta sanatçı Özdemir Erdoğan, LGBT dayatmasından FETÖ'ye, günümüz müziğinden yeni projelerine kadar GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı. Antalya Film Festivali'nin iptali hakkında da konuşan Erdoğan, "Devletimiz FETÖ'yü ortadan kaldırmak için büyük bir mücadele veriyor. FETÖ ahtapot gibi her tarafı sarmaya çalışıyor, her yerden hücum ediyor, bunun için sanatı bile kullanıyor. Antalya Film Festivali'ni kullanmaya kalktı ama geçit verilmedi" dedi.