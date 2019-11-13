Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Usta sanatçı 'in kızı 'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu 'in bir kızı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Türk sinemasına sayısız eser bırakmış önemli bir sanatçı olan babası 'in izinden giden Şener Şen'in asıl mesleği öğretmenliktir. Şener Şen'in kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında 'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ''Badi Ekrem'' tiplemesi oldu. Şener Şen, aynı filmde tiplemesi ile ün yapan ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan , Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı. İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden adında bir kızı oldu. 1974 yılında dünyaya gelen Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Uzun yıllar neredeyse kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 13.11.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 17:12
Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu 'in bir kızı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Türk sinemasına sayısız eser bırakmış önemli bir sanatçı olan babası 'in izinden giden Şener Şen'in asıl mesleği öğretmenliktir. Şener Şen'in kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında 'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ''Badi Ekrem'' tiplemesi oldu. Şener Şen, aynı filmde tiplemesi ile ün yapan ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan , Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı. İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden adında bir kızı oldu. 1974 yılında dünyaya gelen Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Uzun yıllar neredeyse kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

CEYLAN VE KIZI MELODİ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

ÖZLEM YILDIZ VE OĞLU DEMİR

Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...
Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

MEHMET ALİ ERBİL VE KIZI SEZİN

Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...
BİZE ULAŞIN