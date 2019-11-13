Usta sanatçı Şener Şen'in kızı Bengü Şen'i görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Şener Şen'in kızı Bengü Şen adeta babasının kopyası...

Türk sinemasının usta isimlerinden komedi ve dram sahneleriyle yakından tanıdığımız usta oyuncu Şener Şen'in bir kızı olduğunu ilk defa duyanlar çok şaşırıyor. Türk sinemasına sayısız eser bırakmış önemli bir sanatçı olan babası Ali Şen'in izinden giden Şener Şen'in asıl mesleği öğretmenliktir. Şener Şen'in kariyerinde dönüm noktası 1975 yılında Ertem Eğilmez'in filmi Hababam Sınıfı'ndaki ''Badi Ekrem'' tiplemesi oldu. Şener Şen, aynı filmde İnek Şaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiş bir ikili oluşturdu ve o yıllarda büyük gişe hasılatı yapan Süt Kardeşler, Şabanoğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi filmlerde oynadı. İki kez evlenen Şener Şen'in ilk evliliğinden Bengü Şen adında bir kızı oldu. 1974 yılında dünyaya gelen Şener Şen'in kızı Bengü Şen kameralardan çok uzak büyüdü. Uzun yıllar neredeyse kimsenin varlığından bile haberdar olmadığı Bengü Şen babasına benzerliği ile dikkat çekiyor. İşte Şener Şen'in kızı Bengü Şen ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin çocukları...