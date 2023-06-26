"Utanır insan böyle güzel olmaya" İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor. Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. İki çocuk annesi Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topluyor. Güzel oyuncu son olarak pozlarına yenilerini ekledi. Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile verdiği pozlarla mest etti...