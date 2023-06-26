Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri "Utanır insan böyle güzel olmaya" İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!
Giriş Tarihi: 26.06.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 11:04

"Utanır insan böyle güzel olmaya" İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!

Son günlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor. Sinem Kobal özel hayatı ile her zaman merak edilen ünlülerden olmayı başardı. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almış, geçtiğimiz yıl ise kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. İki çocuk annesi Sinem Kobal fit hali ile övgüleri topluyor. Güzel oyuncu son olarak pozlarına yenilerini ekledi. Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile verdiği pozlarla mest etti...

Utanır insan böyle güzel olmaya İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!

Sinem Kobal bir döndü pir döndü! Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden Kenan İmirzalıoğlu ile mutlu bir evliliği ve iki kızı olan Sinem Kobal henüz ekranlarda boy göstermese de sosyal medya pozları ile yıkılıyor.

Utanır insan böyle güzel olmaya İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i geçtiğimiz sene de Leyla'yı kucağına almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Utanır insan böyle güzel olmaya İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!

Sinem Kobal ekranlara dönmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor.

Utanır insan böyle güzel olmaya İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!

Son zamanlarda neredeyse her gün magazinde yer bulan Sinem Kobal sosyal medya hesabını da oldukça aktif kullanıyor.

Utanır insan böyle güzel olmaya İki çocuk annesi Sinem Kobal derin yırtmaçlı mor elbisesi ile süzüldü!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan ancak oyunculuğa dönmek için projeleri değerlendirdiğini açıklayan Sinem Kobal, Instagram hesabından yeni fotoğraflar yayınladı.

SON DAKİKA