Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:25
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
06:28
Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı
Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, son günlerde zayıflığıyla gündemdeydi. 2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın sonunda muradına erdi. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.