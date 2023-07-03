Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı

Süreyya Yalçın Baran, sonunda muradına erdi! 2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Hanım'ın onlarla anlaşıp hakkına düşeni aldığını öğendim.