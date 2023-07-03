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Haberler Galeri Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı
Giriş Tarihi: 03.07.2023 06:25 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 06:28

Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı

Dünyanın en zenginleri listesinde yer alan iş insanı Faruk Yalçın'ın kızı Süreyya Yalçın, 2016'da Ozan Baran ile evlendikten sonra yaşamını ABD'de sürdürmeye başlamıştı. Amerika'nın Miami şehrinde yaşayan ve genelde yaz tatilleri için Türkiye'ye gelen Süreyya Yalçın, son günlerde zayıflığıyla gündemdeydi. 2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın sonunda muradına erdi. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

BÜLENT CANKURT
Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı

Süreyya Yalçın Baran, sonunda muradına erdi! 2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Hanım'ın onlarla anlaşıp hakkına düşeni aldığını öğendim.

Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı

Faruk Yalçın'ın mirası yasal olarak 20 eşit paya bölünmüş, Süreyya Hanım'ın da annesinin payıyla birlikte 8 pay alması için mahkemeden karar çıkmıştı.

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Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı

Babasının ilk eşinden olan dört kardeşi bu karara itiraz etmişti.

Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı

Süreyya Hanım, üvey kardeşleriyle hangi oranlarla anlaşma sağladı bilmiyorum ama mirasına Zürih'te kavuştu.

Üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın muradına erdi! 4 milyar dolarlık servetten payını aldı

Haziran başından beri Bodrum'da tatilde olan Süreyya Hanım, geçen hafta babasının servetinden hakkına düşen İsviçre bankasındaki parayı almak için Zürih'e gitti.

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