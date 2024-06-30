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Haberler Galeri Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!
Giriş Tarihi: 30.06.2024 07:28 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 07:30

Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!

Kokain siparişi verdiği torbacıyla evinin önünde yakalanan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılandığı mahkeme, oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartmıştı. Feyza Civelek'in geçtiğimiz gün mahkemeye gelerek, ifade verdiği ortaya çıktı. "Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" diyen Feyza Civelek bakın mahkemede nasıl bir söz vermiş...

Mustafa Sait ÖZKAN
Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!

Kızılcık Şerbeti'nde 'Nilay' karakterini canlandıran 29 yaşındaki Feyza Civelek'in, kokain siparişi verip, tam torbacıdan alacakken polislere yakalandığı ortaya çıkmıştı. Hatta çevirmeye takılan torbacıya seslenerek, 'Getirdin mi malzemeleri' dediği ifade edilmişti.

Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!

Civelek'in uyuşturucu temin etmeye çalıştığı isim olan Selçuk Ç.'nin "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan dava açıldı.

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Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!

Civelek ise bu dosyada, uyuşturucu maddeyi temin edememesinden dolayı 'tanık' sıfatıyla bulunuyordu. Davanın görüldüğü İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz ay, dosyada 'tanık' sıfatıyla yer alan Civelek hakkında zorla getirme kararı çıkarmıştı.

Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!

"ALKOL KESMEYİNCE UYUŞTURUCU ALMAK İSTEDİM"
Zorla getirme kararı sonrası Civelek'in geçtiğimiz günlerde, yargılamayı yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tanık' sıfatıyla dinlendiği ortaya çıktı. Civelek'in ifadesine GÜNAYDIN ulaştı.

Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!

Uyuşturucu madde siparişi verdiği Selçuk Ç. isimli şahsı tanımadığını öne süren Civelek, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Aramızda gönül ilişkisi yoktur. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.

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