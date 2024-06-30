Giriş Tarihi: 30.06.2024 07:28
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
07:30
Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!
Kokain siparişi verdiği torbacıyla evinin önünde yakalanan Kızılcık Şerbeti dizisi oyuncusu Feyza Civelek'in uyuşturucu skandalıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in uyuşturucu siparişi verdiği Selçuk Ç.'nin yargılandığı mahkeme, oyuncunun 'tanık' sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirme kararı çıkartmıştı. Feyza Civelek'in geçtiğimiz gün mahkemeye gelerek, ifade verdiği ortaya çıktı. "Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" diyen Feyza Civelek bakın mahkemede nasıl bir söz vermiş...