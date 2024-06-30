Uyuşturucu siparişi verdiği torbacısı ile yakalanan Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek mahkemeden ‘Aman’ diledi!

Uyuşturucu madde siparişi verdiği Selçuk Ç. isimli şahsı tanımadığını öne süren Civelek, "Bir arkadaş marifetiyle numarasını almıştım. Aramızda gönül ilişkisi yoktur. Benim o gün moralim bozuktu, alkol de almıştım. Moralimin bozukluğunun nedenini söylemek istemiyorum. Özel bir sebepti. Alkol kesmeyince uyuşturucu almak istedim" dedi.