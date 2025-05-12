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Haberler Galeri Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci'ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:36 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 08:15

Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci'ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci hakkında kendisi ve ortak çocukları için uzaklaştırma kararı çıkarttıran eski eş Pınar Kaşgören bir kez daha savcılığa başvurdu. Kaşgören, boşanma sonrası çocuklara yönelik sistematik hakaret ve psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürerek Nihat Kahveci hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaşgören dilekçesinde, Kahveci'nin 'salaksın', 'salak seni', 'öküzüm' gibi ifadeleri sistematik şekilde kullanarak çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkilediğini ve çocukların ruhsal bütünlüğünü zedelediğini iddia etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci’ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Nihat Kahveci, 2003 yılında hayatını Pınar Kaşgören'le birleştirmiş, çiftin bu birliktelikten Z.S.K.(17) ve E.K.(15) isimli iki çocuğu dünyaya gelmişti. İzmir 5. Aile Mahkemesi'nin 13 Ekim 2014 tarihli kararıyla taraflar anlaşmalı olarak boşanmış, çocukların velayeti anne Pınar Kaşgören'e verilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde eski eşler arasında bir kaos çıkmış, Kaşgören, ünlü futbolcu hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı.

Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci’ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...

ÜNLÜ FUTBOLCUYA SUÇ DUYURUSU
SABAH'ın gündeme getirdiği uzaklaştırma kararının ardından Pınar Kaşgören'den bir hamle daha geldi. Kaşgören, eski eşi hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak boşanmanın ardından Nihat Kahveci ile çocuklar arasında süren ilişkinin giderek bir psikolojik şiddet döngüsüne dönüştüğünü anlattı.

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Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci’ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...

"HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLÜYOR"
Nihat Kahveci'nin çocuklara yönelik "salaksın", "salak seni", "öküzüm" gibi ifadeleri 'sistematik' biçimde kullandığını, bu söylemlerin çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkilediğini ve çocukların ruhsal bütünlüğünü zedelediğini iddia eden Pınar Kaşgören, bu ifadelerin yalnızca ahlaki değil hukuki açıdan da açıkça suç teşkil ettiğini savundu. Dilekçeye eklenen WhatsApp mesaj kayıtlarıyla da ünlü futbolcunun onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte "hakaret" suçunu işlediği belirtildi.

Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci’ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...

UZAKLAŞTIRMA KARARINA DA DEĞİNDİ
Dikekçede, Nihat Kahveci'nin çocuklara yönelik küçük düşürücü hakaret içeren devamlı söylemleri nedeniyle Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'nin 28 Nisan 2025 tarihli kararıyla, çocuklar adına uzaklaştırma kararı verildiği, Nihat Kahveci'nin çocuklara karşı fiziksel değilse de psikolojik şiddet uyguladığı, bu nedenle koruma tedbirlerinin uygulanması gerektiğinin de altı çizildi.

Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci’ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...

YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER
Dilekçede ayrıca Yargıtay'ın farklı dairelerinin benzer ifadelerle ilgili emsal kararlarına da yer verildi. Yargıtay 18. Ceza Dairesi'nin 2016/10818 sayılı kararında "salak, geri zekâlı" gibi sözlerin kaba söz değil; kişinin onurunu zedeleyen nitelikte hakaret olduğunun kaydedildiği, aynı şekilde Yargıtay 14. Ceza Dairesi'nin 2019/13141 sayılı kararında "salak" ifadesinin mağdura yönelik hakaret suçu teşkil ettiğinin vurgulandığı söylendi.