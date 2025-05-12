Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci’ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...

"HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLÜYOR"

Nihat Kahveci'nin çocuklara yönelik "salaksın", "salak seni", "öküzüm" gibi ifadeleri 'sistematik' biçimde kullandığını, bu söylemlerin çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkilediğini ve çocukların ruhsal bütünlüğünü zedelediğini iddia eden Pınar Kaşgören, bu ifadelerin yalnızca ahlaki değil hukuki açıdan da açıkça suç teşkil ettiğini savundu. Dilekçeye eklenen WhatsApp mesaj kayıtlarıyla da ünlü futbolcunun onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte "hakaret" suçunu işlediği belirtildi.