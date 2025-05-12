Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:36
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025
08:15
Uzaklaştırma yetmedi! Eski eşinden Nihat Kahveci'ye suç duyurusu! O mesajlar dosyaya girdi...
Eski milli futbolcu Nihat Kahveci hakkında kendisi ve ortak çocukları için uzaklaştırma kararı çıkarttıran eski eş Pınar Kaşgören bir kez daha savcılığa başvurdu. Kaşgören, boşanma sonrası çocuklara yönelik sistematik hakaret ve psikolojik şiddet uyguladığını ileri sürerek Nihat Kahveci hakkında suç duyurusunda bulundu. Kaşgören dilekçesinde, Kahveci'nin 'salaksın', 'salak seni', 'öküzüm' gibi ifadeleri sistematik şekilde kullanarak çocukların pedagojik gelişimini olumsuz etkilediğini ve çocukların ruhsal bütünlüğünü zedelediğini iddia etti.