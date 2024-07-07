Van konserinde Cem Adrian’a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!

Şarkılarını seslendiren Cem Adrian kendisine fırlatılan ve yüzüne isabet eden pet şişe ile kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra yaptığı konuşması ile kalabalığın takdirini topladı. İşte Cem Adrian'a yapılan çirkin saldırı anları...

Van'da Cem Adrian'a çirkin saldırı | Video