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Haberler Galeri Van konserinde Cem Adrian'a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 11:31

Van konserinde Cem Adrian'a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!

Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam sahne sırası Cem Adrian'daydı. Van Atatürk Kültür Parkı'ndaki konsere binlerce vatandaş katıldı. Bir önceki akşam sahne alan Bengü'nün konserinde yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. Şarkılarını seslendiren Cem Adrian kendisine fırlatılan ve yüzüne isabet eden pet şişe ile kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra yaptığı konuşması ile kalabalığın takdirini topladı. İşte Cem Adrian'a yapılan çirkin saldırı anları...

Van konserinde Cem Adrian’a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!

Van'da 'Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam Cem Adrian sahne aldı. Şarkı söylediği sırada çirkin bir saldırıya uğrayan Cem Adrian'ın sözleri büyük alkış aldı...

Van konserinde Cem Adrian’a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!

Van Atatürk Kültür Parkı'nda düzenlenen festivale binlerce kişi katıldı.Bir önceki akşam Bengü'nün sahnesi sırasında yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemleri alınan konserde benzer taşkınlıklar yaşandı...

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Van konserinde Cem Adrian’a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!

Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam sahne alan Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı.

Van konserinde Cem Adrian’a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!

Şarkılarını seslendiren Cem Adrian kendisine fırlatılan ve yüzüne isabet eden pet şişe ile kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra yaptığı konuşması ile kalabalığın takdirini topladı. İşte Cem Adrian'a yapılan çirkin saldırı anları...

Van'da Cem Adrian'a çirkin saldırı | Video

Van konserinde Cem Adrian’a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!

YAŞANAN OLAY SONRASI DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Başarılı şarkıcı yüzüne çarpan su şişesine rağmen şarkısını söylemeye devam ederken, parçanın sonunda ise konsere katılan binlerce seyirciye dönerek "Elimdeki gülü az önce pet şişe atan dostuma armağan ediyorum. Siz iletirsiniz ona, bayağı çalışmış olmalı ki hedefi tam doğru vurdu" dedi. Cem Adrian'ın bu sözleri alanda alkış tufanı kopmasına neden oldu.

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