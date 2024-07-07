Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
11:31
Van konserinde Cem Adrian'a çirkin saldırı! Fırlatılan pet şişe yüzüne geldi... Saldırgana sözleri takdir topladı!
Van Kültür Yolu Festivali'nde dün akşam sahne sırası Cem Adrian'daydı. Van Atatürk Kültür Parkı'ndaki konsere binlerce vatandaş katıldı. Bir önceki akşam sahne alan Bengü'nün konserinde yaşanan gerginliğin ardından geniş güvenlik önlemlerinin alındığı konserde, Cem Adrian hayranlarının alkışları arasında sahneye çıktı. Şarkılarını seslendiren Cem Adrian kendisine fırlatılan ve yüzüne isabet eden pet şişe ile kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra yaptığı konuşması ile kalabalığın takdirini topladı. İşte Cem Adrian'a yapılan çirkin saldırı anları...