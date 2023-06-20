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Haberler Galeri Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!
Giriş Tarihi: 20.06.2023 14:06 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 14:14

Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde Veda Mektubu'nun Seher'i olarak ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alaan Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada...

Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Veda Mektubu'nun Seher'i Bennu Yıldırımlar'ın kızının da oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Gören hayran kaldı...

Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu YıldırımlarYaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. 53 yaşındaki Bennu Yıldırımlar, dizinin tekrarlarının ekrana gelmeye devam ettiği şimdilerde sosyal medyada da oldukça merak ediliyor.

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Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor.

Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor.

Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu Yıldırımlar ile kızı Ada'nın benzerlikleri de dikkat çekiyor.

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