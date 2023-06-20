Veda Mektubu’nun Seher’i Bennu Yıldırımlar’ın kızı Ada güzelliğiyle hayran bıraktı! Anne ve babası gibi o da oyuncu oldu!

Bennu Yıldırımlar'ın kendi gibi oyuncu Bülent Emin Yarar ile evliliğinden olan kızı Ada Yarar'ın da oyuncu olduğunu öğrenenler oldukça şaşırdı. Şimdilerde Veda Mektubu'nun Seher'i olarak ekranlarda boy gösteren Bennu Yıldırımlar'ı Yaprak Dökümü'nün Fikret'i olarak hatırlayanlar çoktur. Bennu Yıldırımlar'ı sosyal medyadan da takip eden sevenleri paylaşımlarına beğeni yağdırıyor. Özellikle Bennu Yıldırımlar'ın oyuncu olan kızı Ada ile paylaşımları hayranlarının büyük ilgisini çekiyor. Gözlerden uzak büyüyen ve oyunculuk eğitimi alaan Ada Yarar anne-babasının izinden gidiyor. Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar'ın kızı Ada...