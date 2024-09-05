“Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum” Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!

"LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞTIM"

Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı bir trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi.