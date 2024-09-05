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Haberler Galeri “Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum” Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!
Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 11:31

“Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum” Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!

Her yaptığı her söylediği olay olan 41 yaşındaki Meryem Uzerli, son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Ru' dizisinde izleyiciyle buluştu. Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meryem Uzerli, oyunculuk öncesi birçok iş deneyimlediğini olduğunu söyledi. Güzel oyuncunun yaptığı işler dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli'nin gündem olan açıklamaları…

Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!

41 yaşındaki Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde canlandırdığı 'Hürrem Sultan' karakteriyle hafızalara kazındı ve son olarak 'Ru' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!

Bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Meryem Uzerli, oyuncu olmadan önce birçok işte çalıştığını söyledi.

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Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!

"LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÖNÜLLÜ ÇALIŞTIM"

Büyürken farklı hayatları gözlemlemekten büyük zevk duyuyordum ve bir gün en yakın arkadaşımı bir trafik kazasında kaybettim. Yaşamı ve ölümü sorguladığım bir dönemdi.

Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!

İnsanların hayatlarına dokunmak önceliğim olmuştu. Bir yıl boyunca bir hastanede lösemili çocuklar için gönüllü çalıştım.

Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!

Almanya'da vefat eden kişilerin son yolculuklarına en iyi halleri ile çıkmasını isterler.

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