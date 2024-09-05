Giriş Tarihi: 05.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 05.09.2024
11:31
“Vefat etmiş kişilere makyaj yapıyordum” Meryem Uzerli’den dikkat çeken açıklamalar!
Her yaptığı her söylediği olay olan 41 yaşındaki Meryem Uzerli, son olarak dijital bir platformda yayınlanan 'Ru' dizisinde izleyiciyle buluştu. Güzel oyuncu Meryem Uzerli, bir dergiye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Meryem Uzerli, oyunculuk öncesi birçok iş deneyimlediğini olduğunu söyledi. Güzel oyuncunun yaptığı işler dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli'nin gündem olan açıklamaları…