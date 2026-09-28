Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren'in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 14:41

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren'in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Kalp ve şeker rahatsızlığı nedeniyle 1993 yılında İstanbul'da tedavi altına alınan Zeki Müren'in arşivde kalan hastane görüntüleri paylaşıldı. Dünyaca ünlü cerrah Michael DeBakey'in ameliyat önerisini kabul etmediği bilinen Müren'in, Bodrum'da gözlerden uzak yaşadığı döneme ait detaylar yeniden gündeme geldi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Eserleri ve kendine has tarzıyla hafızalara kazınan Zeki Müren, vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen nostaljik bir videoyla gündeme geldi.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Ünlü ismin 1993 yılında geçirdiği tedavi sürecine ait arşiv kayıtları ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

1993 YILINDAKİ TEDAVİ SÜRECİ

1993 yılının eylül ayında kalbindeki damar tıkanıklığı nedeniyle Bodrum'dan İstanbul'a sevk edilen Müren, International Hospital'da tedavi altına alınmıştı.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Yaklaşık 20 gün boyunca hastanede yatan ünlü isim, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edilmişti.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

SAĞLIK SORULARINA ESPRİLİ YANITLAR

Yıllar sonra gün yüzüne çıkan video kaydında, hastane odasında yanında bir sağlık çalışanıyla görüntülenen Müren'in neşeli tavırları dikkat çekti.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Kamera karşısında gözlükleri ve tebessümüyle oturan sanatçı, muhabirin sağlık durumuna ilişkin sorularını kahkahalarla ve esprili yanıtlarla cevap verdi.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

BYPASS AMELİYATINI KABUL ETMEMİŞTİ

Haberin detaylarında, Müren'in o yıllarda dünyaca ünlü kalp cerrahı Michael DeBakey'e muayene olduğu ancak önerilen bypass ameliyatına onay vermediği bilgisi yer aldı.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Hastane sürecinin ardından Bodrum'daki evinde gözlerden uzak ve mütevazı bir yaşam sürdürmeyi tercih eden ünlü isim, uzun süre mücadele ettiği kalp ve şeker rahatsızlığının ardından, bu kayıttan yaklaşık üç yıl sonra, 24 Eylül 1996'da katıldığı bir tören sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Ölümünden günler önce çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen bir diğer isim de Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı olmuştu.

17 Haziran 1930'da dünyaya gözlerini açan usta oyuncu Adile Naşit, sanatın tam kalbinde, tiyatrocu bir ailede büyüdü. Babası "Komik-i Şehir" ünvanlı efsanevi tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise yine tiyatro sanatçısı olan Amelya Hanım'dı. Ailesinden devraldığı bu mirası küçük yaşta sahnelerle buluşturan sanatçı; tiyatrodan sinemaya, televizyondan çocuk programlarına uzanan devasa bir kariyer inşa etti.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Hababam Sınıfı'nın elinde ziliyle koridorlarda koşan Hafize Ana'sı, Neşeli Günler'in turşucu Saadet Hanım'ı oldu; Tosun Paşa, Süt Kardeşler ve Bizim Aile gibi sayısız Yeşilçam şaheserinde unutulmaz performanslara imza attı. Sadece oyunculuğuyla da kalmadı; Uykudan Önce programında "kuzucuklarım" diye hitap ettiği koca bir nesli masallarıyla büyütüp tüm Türkiye'nin ortak sevgilisi haline geldi.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

11 Aralık 1987'de aramızdan ayrılarak arkasında doldurulamaz bir boşluk bırakan bu büyük efsane, aradan geçen yıllara rağmen milyonların hafızasında yaşamaya devam ediyor.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

ÖLMEDEN GÜNLER ÖNCE ÇEKİLEN FOTOĞRAFI YÜREKLERİ BURKTU!

Usta sanatçının vefatından günler önce hastane odasında çekildiği bilinen hüzünlü bir fotoğraf karesinin yıllar sonra yeniden ortaya çıkması, Yeşilçam izleyicilerinin yüreğini burkarak Adile Naşit'e olan özlemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Ancak Adile Naşit'in pek bilinmeyen bir yönü ise kökenidir.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

İstanbul'da dünyaya gelen ünlü sanatçının babası da İstanbul doğumlu. Annesi ise Ermeni kökenli.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

YEŞİLÇAM SULTANI'NIN NERELİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ?

Türk sinemasının bir diğer efsane ismi Türkan Şoray ise sadece oyunculuğuyla değil, kökenleriyle de dikkat çekiyor.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

28 Haziran 1945'te İstanbul'un tarihi Eyüpsultan ilçesinde doğan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

İŞTE KÖKENLERİ!

Baba tarafından Kabartay Çerkez soyundan gelen usta oyuncunun anne tarafı ise Selanik göçmeni.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Bu zengin kökenler, Şoray'ın sanatına ve duruşuna da yansıyor. Nazan ve Figen adında iki kız kardeşi bulunan Türkan Şoray, babasının vefatının ardından ailesine büyük destek verdi. Yeşilçam'ın "Sultan"ı olarak anılan Şoray, tam 222 filmde rol alarak dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusu unvanını taşıyor.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

CÜNEYT ARKIN'IN BİLİNMEYEN KÖKENLERİ!

Türk sinemasının efsanevi ismi Cüneyt Arkın da yalnızca oyunculuğuyla değil, köklü geçmişiyle de dikkat çeke isimlerden. Asıl adı Fahrettin Cüreklibatur olan usta sanatçı, 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'in merkezine bağlı Karaçay köyünde dünyaya geldi. Yeşilçam'ın en unutulmaz yıldızlarından biri haline gelen Arkın'ın hikâyesi, tam anlamıyla bir başarı öyküsü.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Cüneyt Arkın'ın babası Hacı Yakup Cüreklibatur, Kurtuluş Savaşı'na katılmış, vatanı için mücadele etmiş bir gaziydi. Bu yönüyle Arkın'ın hem sanatta hem de hayatta taşıdığı mücadeleci ruhun köklerinin aileden geldiğini söylemek mümkün.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Ailesi ise aslen Nogay Türkleri'ne dayanıyor. Belki de Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki o mücadeleci, korkusuz ve adalet peşindeki karakterlerinin ilhamı, genlerinde saklıydı.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Bugün milyonlarca hayranı, onu Malkoçoğlu, Battal Gazi ve daha nice kahraman rolleriyle hatırlıyor. Ama az bilinen bu detay, usta ismin nereden gelip nasıl bir miras taşıdığını gösteriyor.

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Meğer Cüneyt Arkın, Anadolu'nun bağrından kopup gelen bir efsaneymiş!

Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

ARAP CELAL'İN ASLINDA NERELİ OLDUĞUNU DUYAN ŞAŞIRIYOR!

Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle akıllara kazınan Arap Celal karakteriyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat'ı herkes Arap sanıyordu.

SON DAKİKA