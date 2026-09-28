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Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren'in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 28.09.2026 14:41
Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren'in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...
Kalp ve şeker rahatsızlığı nedeniyle 1993 yılında İstanbul'da tedavi altına alınan Zeki Müren'in arşivde kalan hastane görüntüleri paylaşıldı. Dünyaca ünlü cerrah Michael DeBakey'in ameliyat önerisini kabul etmediği bilinen Müren'in, Bodrum'da gözlerden uzak yaşadığı döneme ait detaylar yeniden gündeme geldi.