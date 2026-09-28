Vefatından 3 yıl önce kaydedilmişti: Zeki Müren’in hastane yatağındaki görüntüleri ortaya çıktı...

Ölümünden günler önce çekilen fotoğrafıyla gündeme gelen bir diğer isim de Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı olmuştu.

17 Haziran 1930'da dünyaya gözlerini açan usta oyuncu Adile Naşit, sanatın tam kalbinde, tiyatrocu bir ailede büyüdü. Babası "Komik-i Şehir" ünvanlı efsanevi tiyatrocu Naşit Özcan, annesi ise yine tiyatro sanatçısı olan Amelya Hanım'dı. Ailesinden devraldığı bu mirası küçük yaşta sahnelerle buluşturan sanatçı; tiyatrodan sinemaya, televizyondan çocuk programlarına uzanan devasa bir kariyer inşa etti.