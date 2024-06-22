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Haberler Galeri Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı
Giriş Tarihi: 22.06.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 19:35

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Rüştü Onur Atilla 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

Güldür Güldür Show'da İbrahim karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekmişti. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

'Güldür Güldür Show'un İbrahim'i Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında Sinem Ayyıldız ile nikâh masasına oturmuştu.

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Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

Çiftin bu evlilikten Kemal ve Uygar adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. Fakat çiftten üzen haber geldi. Sevilen oyuncu Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

Oyuncu Rüştü Onur Atilla, 2014 yılında evlendiği Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu.

Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla’nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı

SOSYAL MEDYADAN BÖYLE DUYURDU

"2014'te hayatımızı birleştirdiğimiz Sinem Ayyıldız ile evliliğimiz 10 Haziran 2024 tarihinde anlaşmalı boşanma usulü ile sonlanmıştır. Mesleğim sebebiyle kamuoyunu ve basını bilgilendirmem gerektiği için bu paylaşımı yapıyorum.

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