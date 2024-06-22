Giriş Tarihi: 22.06.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
19:35
Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı
Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Rüştü Onur Atilla 2014 yılında evlendiği iki çocuğunun annesi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını açıkladı.