Video Magazin Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…
Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından…

30.06.2024 | 19:13

Güldür Güldür Show'da hayat verdiği İbrahim karakteri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Rüştü Onur Atilla son dönemde verdiği kilolarla gündemdeydi. 1 yılda 45 kilo veren ünlü oyuncu şimdi de özel hayatıyla gündeme geldi. Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti. Şarkıcı Nez ile birlikteliğini ilan eden ünlü oyuncu, bu yeni aşkıyla herkesi şaşırttı. Bir mekan çıkışı görüntülenen şarkıcı Nez, yeni aşkıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Nez’in sevgilisi Rüştü Onur Atilla’yla ilgili yaptığı o açıklamanın detayları!

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Güldür Güldür’ün İbrahim’i Rüştü Onur Atilla boşanmıştı! Rüştü Onur Atilla’nın sevgilisi Nez’den açıklama: Reklam olmasından… 00:27
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