Vermem Seni Ellere’nin Kıvanç’ı Sina Özer fenomenlikten oyunculuğa kariyer serüvenini anlattı!

Giriş Tarihi: 30.07.2023 08:38
Güncelleme Tarihi: 30.07.2023
08:40
Fenomenlikten oyunculuğa geçiş yapan isimlerden Sina Özer, atv dizisi Vermem Seni Ellere'de Kıvanç karakterini canlandırıyor. Samimi açıklamalar yapan genç oyuncu Sina Özer, "Sosyal medya sayesinde oyunculuk arenasına geçişim daha rahat oldu. Ama bu nedenle oyunculuk dünyasında tutunmak ve kendimi kanıtlamam zor oldu" dedi. Vermem Seni Ellere'nin Kıvanç'ı Sina Özer, ekip arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını ve her anlarının birlikte geçtiğini
de söyledi.