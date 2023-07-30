Vermem Seni Ellere’nin Kıvanç’ı Sina Özer fenomenlikten oyunculuğa kariyer serüvenini anlattı!

KEŞKE GAMSIZ OLABİLSEM

Karakter analizinde Kıvanç şapşal ve gamsız olarak adlandırılıyor. Siz nasıl tanımlarsınız onu?

Şapşal ve gamsız ilk görüşte gerçekten Kıvanç'ı yansıtan iki kelime diyebilirim. Ama zaman içinde görüyoruz ki Kıvanç gerektiğinde oldukça duygusal ve önem veren bir insana dönüşebiliyor. Ayrıca bir çok problemi de çözüyor ancak şapşallığı biraz ağır basabiliyor çözüm üretirken.

Siz de gamsız mısınız?

Kesinlikle değilim. Hatta keşke biraz olabilsem çok daha mutlu olabilirdim.

Kıvanç ne kadar sizden biri? (Diziyi izlerken eğlenceli halleri size çok benziyor)

Bu konuda çok fazla bu tip yorum alıyorum. Ancak gerçek Sina tam olarak Kıvanç diyemem. Evet eğlenceli hallerimiz benzer ve kendimden bir şeyler kattığım oluyor, ancak beni yakından tanıyan arkadaşlarım tam olarak öyle biri olmadığımı bilirler. Ama şu sıralar Kıvanç gibi yaşıyorum diyebilirim.

Vermem Seni Ellere, Ordu'nun eşsiz manzarası eşliğinde çekiliyor. Karadeniz'de çekim yapmak nasıl?

Konu manzara ise tarifsiz bir güzellikte diyebilirim. Ama şartlar sandığımızdan çok daha çetin olabiliyor. Çoğu zaman havanın işleyişe direkt olarak etkisi olduğu durumlar oldu. Ama bu muhteşem coğrafyanın doğal bir getirisi bu sanırım. Böyle sevdik bu güzelliği.