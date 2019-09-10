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  • Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

isyan etti! Victoria Beckham eşi 'dan şikayetçi...

Ünlü futbolcu 20 yıllık eşi 'ı kızdırdı. Ünlü çift Victoria Backham ve David Beckham'ın arasına ünlü futbolcunun oyun tutkusu girdi. Efsanevi futbolcu David Beckham ile mutlu bir evliliği olan ve bu evlilikten 4 çocuğu bulunan Victoria Beckham çıldırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü yıldız Victoria Beckham takipçilerine eşi David Beckham'ı şikayet etti. İşte Victoria Beckham'ın "hayatımızı mahvediyor" dediği David Beckham'ın tutkusu...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 12:39
Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

Ünlü futbolcu 20 yıllık eşi 'ı kızdırdı. Ünlü çift Victoria Backham ve David Beckham'ın arasına ünlü futbolcunun oyun tutkusu girdi. Efsanevi futbolcu David Beckham ile mutlu bir evliliği olan ve bu evlilikten 4 çocuğu bulunan Victoria Beckham çıldırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü yıldız Victoria Beckham takipçilerine eşi David Beckham'ı şikayet etti. İşte Victoria Beckham'ın "hayatımızı mahvediyor" dediği David Beckham'ın tutkusu...

Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

İngiliz efsanevi futbolcu 'ın (44) son zamanlarda en büyük eğlencesi binlerce parçadan oluşan lego setlerini tamamlamak.

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Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

Ancak Beckham, bir sete başladığında saatlerce başından kalkmıyor. Bu duruma isyan eden eşi (45), eşinin o anlarını sosyal medyada esprili sözlerle paylaştı:

Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

'TÜM PLANLARIMIZ BEKLİYOR'

"Akşam 21.45'te başladı. Sabahın 3'üne kadar uğraştı. Uyandık. İlk iş başına oturdu. Tüm planlarımız bekliyor. Yeni hobisi hayatımı mahvetmek."

Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

eşinin oyun tutkusu yüzünden günlük hayatlarının sekteye uğramasından şikayetçi. 4 çocuklu çiftin serveti 1 milyar doların üzerinde.

Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

'ın tamamlamaya çalıştığı Harry Potter filmindeki kale 'legosu 6 bin parçadan oluşuyor.

Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...
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