Victoria Beckham isyan etti! Victoria Beckham eşi David Beckham'dan şikayetçi...

Ünlü futbolcu David Beckham 20 yıllık eşi Victoria Beckham'ı kızdırdı. Ünlü çift Victoria Backham ve David Beckham'ın arasına ünlü futbolcunun oyun tutkusu girdi. Efsanevi futbolcu David Beckham ile mutlu bir evliliği olan ve bu evlilikten 4 çocuğu bulunan Victoria Beckham çıldırdı. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü yıldız Victoria Beckham takipçilerine eşi David Beckham'ı şikayet etti. İşte Victoria Beckham'ın "hayatımızı mahvediyor" dediği David Beckham'ın tutkusu...