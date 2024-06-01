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Haberler Galeri Victoria's Secret meleği Barbara Palvin'e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı
Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:30 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 12:23

Victoria's Secret meleği Barbara Palvin'e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı

Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dylan Sprouse ile geçtiğimiz yıl Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen tören ile dünya evine girmişti. Sosyal medyada sık sık aşkla pozlar veren Victoria's Secret meleği Barbara Palvin ile Dylan Sprouse magazin dünyasında parmakla gösteriliyordu. Ancak çift hakkında ortaya atılan bir iddia, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Dylan Sprouse eşini 17 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni ile aldattı.

Victoria’s Secret meleği Barbara Palvin’e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin’i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse ile geçtiğimiz temmuz ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle evlenmişti. Sosyal medyada sık sık aşkla pozlar veren Victoria's Secret meleği Barbara Palvin ile Dylan Sprouse magazin dünyasında parmakla gösteriliyordu. Ancak çift hakkında ortaya atılan bir iddia, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Dylan Sprouse eşini 17 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni ile aldattı. İşte detaylar...

Victoria’s Secret meleği Barbara Palvin’e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin’i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı

Palvin, geçtiğimiz sene nişanlandıklarını doğrulamış ve "Bu yola girdiğimiz için çok mutluyum" demişti. 2018'den beri birlikte olan iki ünlü isim, V dergisinin Sonbahar 2023 kapağı için yaptıkları düğün temalı paylaşımla birlikte Instagram'da evlilik haberini paylaşmıştı.

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Victoria’s Secret meleği Barbara Palvin’e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin’i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı

Dergiye verdikleri röportajda Palvin, "Çıkmaya başladığımızdan beri onunla evlenmek istediğimi biliyordum ama bu büyük bir karar" derken Sprouse da nişanlandıkları için "kamuya karşı tamamen şeffaf olma ihtiyacı hissetmediğini" açıklamıştı.

Victoria’s Secret meleği Barbara Palvin’e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin’i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı

2018 yılından beri birlikte olan çift sosyal medya hesaplarında sık sık birlikte oldukları aşk karelerini paylaşıyordu.

Victoria’s Secret meleği Barbara Palvin’e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin’i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı

ŞOKE EDEN İHANET...

Ancak magazin dünyasında parmakla gösterilen çift hakkında ortaya atılan bir iddia, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Beş yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, ihanet iddiasıyla sarsıldı.

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