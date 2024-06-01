Victoria’s Secret meleği Barbara Palvin’e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin’i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı

Dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Barbara Palvin ile oyuncu Dylan Sprouse ile geçtiğimiz temmuz ayında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen törenle evlenmişti. Sosyal medyada sık sık aşkla pozlar veren Victoria's Secret meleği Barbara Palvin ile Dylan Sprouse magazin dünyasında parmakla gösteriliyordu. Ancak çift hakkında ortaya atılan bir iddia, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Dylan Sprouse eşini 17 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni ile aldattı. İşte detaylar...