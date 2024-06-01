Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
12:23
Victoria's Secret meleği Barbara Palvin'e ihanet şoku! Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i 17 yaşındaki bir fenomenle aldattı
Dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve yaklaşık beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Dylan Sprouse ile geçtiğimiz yıl Budapeşte'de küçük bir köyde düzenlenen tören ile dünya evine girmişti. Sosyal medyada sık sık aşkla pozlar veren Victoria's Secret meleği Barbara Palvin ile Dylan Sprouse magazin dünyasında parmakla gösteriliyordu. Ancak çift hakkında ortaya atılan bir iddia, dünya basınında büyük yankı uyandırdı. ABD basınında yer alan haberlere göre, Dylan Sprouse eşini 17 yaşındaki bir sosyal medya fenomeni ile aldattı.