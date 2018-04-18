Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!

Victoria's Secret'ın resmi meleği olan 25 yaşındaki ünlü model karın kasları ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine topluyor... Josephine Skriver Victoria's Secret'ın defileleri öncesi özel fitness programıyla hazırlandığını anlattı. Yılın şovu için özel fitness programıyla hazırlandığını söyleyen ünlü model, Instagram'da diğer bir melek arkadaşım Jasmşne Tooks ile birlikte oluşturduğumuz 'Joja' adlı bir hesabımız var. Beden tiplerimiz benzer olduğu için birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz ince ama güçlü olmak dedi.