Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!

Yılın şovu için özel fitness programıyla hazırlandığını söyleyen ünlü model, "Instagram'da diğer bir melek arkadaşım Jasmşne Tooks ile birlikte oluşturduğumuz 'Joja' adlı bir hesabımız var. Beden tiplerimiz benzer olduğu için birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz ince ama güçlü olmak" dedi.