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’s ’ın meleklerinden vücut şov!

Giriş Tarihi: 18.04.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 11:53
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’s ’ın meleklerinden vücut şov!
Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!

's 'ın resmi meleği olan 25 yaşındaki ünlü model karın kasları ve fit vücuduyla dikkatleri üzerine topluyor...

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’s ’ın meleklerinden vücut şov!
Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!

's 'ın defileleri öncesi özel fitness programıyla hazırlandığını anlattı.

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’s ’ın meleklerinden vücut şov!
Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!

Yılın şovu için özel fitness programıyla hazırlandığını söyleyen ünlü model, "Instagram'da diğer bir melek arkadaşım Jasmşne Tooks ile birlikte oluşturduğumuz 'Joja' adlı bir hesabımız var. Beden tiplerimiz benzer olduğu için birlikte çalışıyoruz. Hedefimiz ince ama güçlü olmak" dedi.

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’s ’ın meleklerinden vücut şov!
Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!
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’s ’ın meleklerinden vücut şov!
Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!
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’s ’ın meleklerinden vücut şov!
Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!
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’s ’ın meleklerinden vücut şov!
Victoria’s Secret’ın meleklerinden vücut şov!
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