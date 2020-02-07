Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar'ı Serra Pirinç sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Bizim Hikaye dizisindeki Müjde karakteriyle tanınan ve sonrasında Vuslat dizisinde rol alan genç oyuncu Serra Pirinç. Oyunculuğu ile beğeni topluyor. Sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplayan Serra Pirinç hakkında Serra Pirinç kaç yaşında, nereli ve Serra Pirinç kimdir gibi sorular soruluyor. Birçok önemli yapımda yer alan Serra Pirinç merak konusu olurken Serra Pirinç kimdir, Serra Pirinç kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları arandı. Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar'ı Serra Pirinç yılında İstanbul'da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. İkizler burcu olan Pirinç, sempatik tavırları ile rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanındı. Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı. Serra Pirinç'in yaşı merak konusu oldu. İşte güzel oyuncu Serra Pirinç ve diğer ünlü isimlerin yaşları…