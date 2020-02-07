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  • Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

dizisinin ’ı ’in bu hali inanılır gibi değil!

dizisinin paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. dizisindeki karakteriyle tanınan ve sonrasında Vuslat dizisinde rol alan genç oyuncu Serra Pirinç. Oyunculuğu ile beğeni topluyor. Sosyal medya paylaşımları ile beğeni toplayan Serra Pirinç hakkında Serra Pirinç , nereli ve Serra Pirinç kimdir gibi sorular soruluyor. Birçok önemli yapımda yer alan Serra Pirinç merak konusu olurken Serra Pirinç kimdir, Serra Pirinç kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları arandı. Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar'ı Serra Pirinç yılında 'da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. İkizler burcu olan Pirinç, sempatik tavırları ile rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanındı. Bizim Hikaye dizisinde Müjde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı. Serra Pirinç'in yaşı merak konusu oldu. İşte güzel oyuncu Serra Pirinç ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 12:13
Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

dizisinin 'in hayatı merak konusu oldu. Serra Pirinç'in 'da doğdu. Serra Pirinç liseden sonra oyunculuk eğitimi almaya başlamıştır. Tiyatro Teras'ta oyunculuk eğitimi almıştır. İkizler burcu olan Pirinç, sempatik tavırları ile rol aldığı dizilerde dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada paylaştığı videolar ile tanındı. dizisinde karakteri oynayan Pirinç, bu rol sayesinde adını geniş kitlelere duyurduktan sonra Vuslat dizisinde de rol aldı. Serra Pirinç, paylaşımları hayranları tarafından çok beğeniliyor. Serra Pirinç'in takipçileri güzel oyuncunun yaşını çok merak etti. İşte genç oyuncu Serra Pirinç'in ve diğer ünlü isimlerin yaşları…

Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

İLKER İNANOĞLU

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Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

DEFNE SAMYELİ

Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

DEFNE SAMYELİ

17 Mart 1972

Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

BENGÜ

Vuslat dizisinin Ceylan Çağlar’ı Serra Pirinç’in bu hali inanılır gibi değil!

BENGÜ

2 Nisan 1979

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