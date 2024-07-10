Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
23:02
Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Çalkantılı aşk ilişkileri ile bilinen Wanda Nara ve Icardi çifti sosyal medya hesaplarından eşiyle en özel anlarını paylaşarak adından söz ettiriyordu. Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Daha sonra ünlü çift ayrıldı mı iddiaları ortaya atıldı. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara, bugün akşam saatlerinde bir kez daha resmi bir açıklama yaptı! İşte Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyada yaptığı yepyeni açıklamasının detayları!