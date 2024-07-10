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Haberler Galeri Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…
Giriş Tarihi: 10.07.2024 23:02 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 23:02

Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Çalkantılı aşk ilişkileri ile bilinen Wanda Nara ve Icardi çifti sosyal medya hesaplarından eşiyle en özel anlarını paylaşarak adından söz ettiriyordu. Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Daha sonra ünlü çift ayrıldı mı iddiaları ortaya atıldı. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara, bugün akşam saatlerinde bir kez daha resmi bir açıklama yaptı! İşte Mauro İcardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyada yaptığı yepyeni açıklamasının detayları!

Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…

Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.

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Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…

Icardi'yle zaman zaman çalkantılı bir ilişki yaşayan Nara'nın ünlü futbolcuyla yolları ayıracağı ve boşanma işlemlerini başlattığı konuşuluyor.

Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…

NARA AYRILIĞI DOĞRULADI

Son olarak 37 yaşındaki Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'yi sosyal medya üzerinden takipten çıktı. Bu hamle iddiaları kuvvetlendirdi ve Nara açıklama yaparak ayrılığı doğruladı.

Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Nara, akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden bir paylaşım daha yaptı.

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