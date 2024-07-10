Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yle ayrıldıklarını açıklamıştı! Wanda Nara’dan resmi açıklama: Suçlu ya da üçüncü şahıslar…

Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.