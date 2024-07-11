Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
23:03
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Çalkantılı aşk ilişkileri ile bilinen Wanda Nara ve Icardi çifti sosyal medya hesaplarından eşiyle en özel anlarını paylaşarak adından söz ettiriyordu. Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Daha sonra ünlü çift ayrıldı mı iddiaları ortaya atıldı. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara, dün akşam saatlerinde bir kez daha resmi bir açıklama yaparak ayrılığı doğruladı. Bugün ise ilginç bir hamle de ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan geldi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Simge Sağın, Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı? İşte Simge Sağın'ın o dikkat çeken paylaşımı!