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Haberler Galeri Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 23:03 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 23:03

Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Çalkantılı aşk ilişkileri ile bilinen Wanda Nara ve Icardi çifti sosyal medya hesaplarından eşiyle en özel anlarını paylaşarak adından söz ettiriyordu. Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Daha sonra ünlü çift ayrıldı mı iddiaları ortaya atıldı. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara, dün akşam saatlerinde bir kez daha resmi bir açıklama yaparak ayrılığı doğruladı. Bugün ise ilginç bir hamle de ünlü şarkıcı Simge Sağın'dan geldi. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Simge Sağın, Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı? İşte Simge Sağın'ın o dikkat çeken paylaşımı!

Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

NARA AYRILIĞI DOĞRULADI

Son olarak 37 yaşındaki Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'yi sosyal medya üzerinden takipten çıktı. Bu hamle iddiaları kuvvetlendirdi ve Nara açıklama yaparak ayrılığı doğruladı.

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Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

"SUÇLU YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR…"

Dün akşam saatlerinde bir açıklama daha yapan Nara, "Sonların ne kadar zor olduğunu biliyorum. Televizyonu açmam veya ekranlarda gerçek olmayan versiyonları görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygın için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

SİMGE SAĞIN ÜNLÜ FUTBOLCUYA GÖNDERME Mİ YAPTI?

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile özdeşleşen şarkısı 'Aşkın Olayım'la gündeme gelen Simge Sağın, yaşanan bu ayrılıktan sonra yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM!

Paylaşımında, "Başlıyoruz" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcı, ayrıca 'Aşkın Olayım' hashtagini kullandı. Simge Sağın'ın bu paylaşımında göz kırpma emojisi kullanması da dikkat çekti.

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