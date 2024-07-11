Wanda Nara ve Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi ayrıldı! Simge Sağın’dan imalı paylaşım! Ünlü futbolcuya gönderme mi yaptı?

"SUÇLU YA DA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR…"

Dün akşam saatlerinde bir açıklama daha yapan Nara, "Sonların ne kadar zor olduğunu biliyorum. Televizyonu açmam veya ekranlarda gerçek olmayan versiyonları görmem gerekiyor. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası. Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım. Suçlu ya da üçüncü şahıslar yok, bizimki her zaman dışarıdan daha güçlüydü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygın için teşekkürler" ifadelerini kullandı.