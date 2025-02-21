’Ya evlilik ya da teklif geliyor’ Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ’un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!

'SEN BENİM HER ŞEYİMSİN'

Yakışıklı şarkıcı, peş peşe paylaşım yaptığı fotoğraflara 'İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin.' notunu düştü. Asil Gök'e saniyeler içinde, 'Ya evlilik ya da teklif geliyor' yorumları yapıldı.