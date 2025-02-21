Giriş Tarihi: 21.02.2025 12:32
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
12:50
'Ya evlilik ya da teklif geliyor' Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ'un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!
'Okyanus' şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan Derya Uluğ, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Zamanla daha çok ses getiren başarılı şarkıcının bir süre sonra özel hayatı da mercek altına alındı. Uzun zamandır meslektaş sevgilisi Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ'un ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu oldu. Asil Gök, 21 Şubat'ta 39 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada peş peşe paylaştığı fotoğraflarla kutladı. O kareler karşısında Gök'e birçok kafaları karıştıran yorumlar geldi. İşte 'Ya evlilik ya da teklif geliyor' dedirten paylaşımlar!