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Haberler Galeri 'Ya evlilik ya da teklif geliyor' Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ'un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!
Giriş Tarihi: 21.02.2025 12:32 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:50

'Ya evlilik ya da teklif geliyor' Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ'un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!

'Okyanus' şarkısıyla müzik sektörüne giriş yapan Derya Uluğ, kısa sürede adını duyurmayı başardı. Zamanla daha çok ses getiren başarılı şarkıcının bir süre sonra özel hayatı da mercek altına alındı. Uzun zamandır meslektaş sevgilisi Asil Gök ile aşk yaşayan Uluğ'un ne zaman nikah masasına oturacağı merak konusu oldu. Asil Gök, 21 Şubat'ta 39 yaşına giren sevgilisinin doğum gününü sosyal medyada peş peşe paylaştığı fotoğraflarla kutladı. O kareler karşısında Gök'e birçok kafaları karıştıran yorumlar geldi. İşte 'Ya evlilik ya da teklif geliyor' dedirten paylaşımlar!

’Ya evlilik ya da teklif geliyor’ Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ’un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!

'Okyanus' 'Yansıma' 'Sana Çıkıyor Yollar' 'Kanunlar Gibi' şarkılarıyla pop müziği altüst eden başarılı şarkıcı Derya Uluğ, bugün 39 yaşına bastı. Üst üste paylaşım yapan Uluğ, sevenlerinin 'iyi ki dodun' hikayelerini Instagram hesabında yayınladı. Güzel popçu uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Asil Gök'ün de hikayesini es geçmedi.

’Ya evlilik ya da teklif geliyor’ Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ’un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!

Asil Gök, sosyal medya hesabında farklı farklı paylaşımlar yaparak, sevgilisinin doğum gününü kutladı.

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’Ya evlilik ya da teklif geliyor’ Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ’un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!

'Bugün full bizi paylaşırım' diyen Gök, adeta Uluğ'a olan aşkını haykırdı...

’Ya evlilik ya da teklif geliyor’ Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ’un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!

Gök'ün bu hareketi karşısında kullanıcılar, 'Sana gerçekten hastaymış Derya' yorumlarını yaptı.

’Ya evlilik ya da teklif geliyor’ Şarkıcı Asil Gök biricik aşkı Derya Uluğ’un doğum günü romantik bir paylaşımla kutladı!

'SEN BENİM HER ŞEYİMSİN'

Yakışıklı şarkıcı, peş peşe paylaşım yaptığı fotoğraflara 'İyi ki doğdun sevgilim. Sen benim her şeyimsin.' notunu düştü. Asil Gök'e saniyeler içinde, 'Ya evlilik ya da teklif geliyor' yorumları yapıldı.

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