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Haberler Galeri Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle
Giriş Tarihi: 01.04.2024 19:53 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 19:54

Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle

Yaban Çiçekleri 2. bölüm izle ATV ekranlarında takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan iddialı yapım her hafta Pazartesi günleri ekrana geliyor. Yeni bölümde Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerinde yer aldığı yapım gündemde. İşte, Yaban Çiçekleri 2. son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz...

Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle

ATV'nin iddialı yapımı Yaban Çiçekleri yeni bölüm izle araştırmalarıyla gündemde. 1 Nisan Pazartesi günü ekranlarda yerini alan dizide tansiyon yükseliyor. Kılıç Ela'ya destek olmaya çalışıyor ve Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanıyor. İşte, ATV Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle!

Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle

YABAN ÇİÇEKLERİ 2. BÖLÜM İZLE

1 Nisan 2024 tarihli bölüm ATV ekranlarında yayında:

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Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle

YABAN ÇİÇEKLERİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyordur. Kılıç ise Ela'ya destek olmaya çalışır.

Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle

Kılıç'ın, Osman Fevzi'nin intihar ettiğini açıklamasıyla Nurten evine geri döner ve her şeyin eski haline dönmesini ister. Nurten ve Berna arasında bir yüzleşme yaşanır. Bu yüzleşmenin galibi kim olacaktır?

Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle

Osman Fevzi'nin avukatı, vasiyeti açıklamak için Ela, Kenan, Nurten ve Kılıç'ı arar. Ela, Kılıç'ın da vasiyette olma sebebini öğrenince çok sinirlenir.

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