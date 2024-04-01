Giriş Tarihi: 01.04.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
19:54
Yaban Çiçekleri 2. Bölüm izle! ATV ile Yaban Çiçekleri yeni bölüm full izle
Yaban Çiçekleri 2. bölüm izle ATV ekranlarında takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta yayın hayatına başlayan iddialı yapım her hafta Pazartesi günleri ekrana geliyor. Yeni bölümde Ela, olanları kabullenmekte güçlük çekiyor ve babasının yanında olamadığı için kendini suçluyor. Akın Akınözü ve Aslıhan Malbora'nın başrollerinde yer aldığı yapım gündemde. İşte, Yaban Çiçekleri 2. son bölüm izle full, tek parça, kesintisiz...