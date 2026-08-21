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Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 12:02

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can'dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

Sibel Can, son dönemde sahne performansından ziyade konserlerde çekilen yakın plan görüntüleriyle gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda ünlü sanatçının görüntüsü ve sahne tercihleri üzerine pek çok yorum yapılmıştı. Can, bu görüntülerin önüne geçmek için öyle bir önlem aldı ki...

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Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

Türk müziğinin güçlü ve kalıcı isimlerinden Sibel Can, yıllardır hem sahne performansı hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almayı sürdürüyor.

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

35 yılı aşkın kariyerinde sayısız hit şarkıya imza atan sanatçı, son dönemde ise müziğinden çok sahneden yansıyan görüntüleriyle konuşuluyor. Özellikle Antalya Belek konserinde cep telefonu kameralarıyla kaydedilen yakın plan görüntüler, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

Can'ın son dönemde kilo aldığı yönündeki yorumların yanı sıra sahnede tercih ettiği vücudu saran kostümler de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

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Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

Bazı takipçileri görüntülerin kostüm, ışık ve kamera açılarından kaynaklandığını savunurken, sanatçının hayranları ise fiziksel görünümünün değil, yıllardır değişmeyen güçlü sesi ve sahne performansının konuşulması gerektiğini belirtti.

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

Art arda yayılan bu görüntülerin Sibel Can cephesinde de karşılık bulduğu öne sürüldü. Müge Dağıstanlı'nın aktardığı iddiaya göre ünlü sanatçı, yakın çekim görüntülerin önüne geçmek amacıyla sahnedeki düzeninde değişiklik yapma kararı aldı.

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

Öte yandan Sibel Can hakkında yıllardır bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Meğer sahnelerin eskimeyen kraliçesinin nüfus cüzdanında yazan isim bambaşkaymış.

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

SİBEL CAN- SİBEL CANGÜRE

Ünlü sanatçının nüfus kayıtlarında yer alan gerçek adının Sibel Cangüre olduğu öğrenildi. Sahne kariyerinin ilk dönemlerinde Cangüre soyadını kullanan sanatçı, daha sonra "Can" ismiyle müzik dünyasında büyük bir üne kavuştu.

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

İşte diğer ünlülerin gerçek isimleri...

AHU TUĞBA- CANAN TUĞBA ÇETİN

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

PETEK DİNÇÖZ: DİDEM EZGÜ

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

İBRAHİM TATLISES - İBRAHİM TATLI

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

BERGEN: BELGİN SARILMIŞER

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

BURCU ESMERSOY: KAMİLE BURCU ESMERSOY

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

YALIN: HÜSEYİN YALIN

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

FERDİ TAYFUR: TURHAN BAYBURT

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

SAGOPA KAJMER: YUNUS ÖZYAVUZ

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

OKAN BAYÜLGEN: KAAN OKAN GÖRGÜN

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

TEOMAN: FAZLI TEOMAN YAKUPOĞLU

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

CİMİLLİ İBO: İBRAHİM ÖZER

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

SEZEN AKSU: FATMA SEZEN YILDIRIM

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

ŞENER ŞEN: ALİ HAYDAR ŞEN

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

CÜNEYT ARKIN: FAHRETTİN CÜREKLİBATUR

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

ORHAN GENCEBAY: ORHAN KENCEBAY

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

DOĞUŞ: ORHAN BALTACI

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

KİBARİYE: BAHRİYE TOKMAK

Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can’dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...

MUAZZEZ ERSOY: HATİCE YILDIZ LEVENT

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