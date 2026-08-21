Haberler
Galeri
Magazin
Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can'dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...
Giriş Tarihi: 21.08.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 12:02
Yakın çekim görüntüleri çok konuşulmuştu...Sibel Can'dan şaşırtan karar! Öyle bir önlem aldı ki...
Sibel Can, son dönemde sahne performansından ziyade konserlerde çekilen yakın plan görüntüleriyle gündeme gelmeye başladı. Sosyal medyada hızla yayılan videolarda ünlü sanatçının görüntüsü ve sahne tercihleri üzerine pek çok yorum yapılmıştı. Can, bu görüntülerin önüne geçmek için öyle bir önlem aldı ki...