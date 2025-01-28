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Haberler Galeri Babasını kaybeden Elvin Levinler'den ilk paylaşım! "Şimdi her zamankinden daha yakınız"
Giriş Tarihi: 28.01.2025 16:33 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:54

Babasını kaybeden Elvin Levinler'den ilk paylaşım! "Şimdi her zamankinden daha yakınız"

Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı 'Ayben' karakteri ile gönüllerde taht kuran Elvin Levinler geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti. Ardından apar topar kalp ameliyatına alınan ünlü isimden haber var! Hastaneden ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla kalbinden operasyon geçirdiğini söyleyen Levinler'den yeni paylaşım evinden geldi. Bakın o gönderisinde neler anlattı...

Babasını kaybeden Elvin Levinler’den ilk paylaşım! Şimdi her zamankinden daha yakınız

Geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden Elvin Levinler, zor günlerinin ardından şimdi de kalp ameliyatı geçirmişti.

Babasını kaybeden Elvin Levinler’den ilk paylaşım! Şimdi her zamankinden daha yakınız

Sosyal medya hesabında durumunu açıklayan ünlü isme hayranlarından ise destek mesajları yağmıştı.

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Babasını kaybeden Elvin Levinler’den ilk paylaşım! Şimdi her zamankinden daha yakınız

Elvin Levinler geçen gün yaptığı paylaşımda kalp ameliyatı olduğunu bu gönderiyle açıklamıştı; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda."

Babasını kaybeden Elvin Levinler’den ilk paylaşım! Şimdi her zamankinden daha yakınız

Bugün paylaşım yapan Levinler, "İyiyim çok daha iyiyim. Öncesi zaten o kadar hararetliydi ki, şu günler biraz daha sakin, yavaş, huzurlu ve hüzünlü geçiyor" dedi.

Babasını kaybeden Elvin Levinler’den ilk paylaşım! Şimdi her zamankinden daha yakınız

Babasının vefatı üzerinden çok az bir süre geçen ünlü ismin duygusal anları da kameraya yansıdı.

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