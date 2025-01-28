Giriş Tarihi: 28.01.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
16:54
Babasını kaybeden Elvin Levinler'den ilk paylaşım! "Şimdi her zamankinden daha yakınız"
Alemin Kralı dizisinde canlandırdığı 'Ayben' karakteri ile gönüllerde taht kuran Elvin Levinler geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti. Ardından apar topar kalp ameliyatına alınan ünlü isimden haber var! Hastaneden ameliyat sonrası yaptığı paylaşımla kalbinden operasyon geçirdiğini söyleyen Levinler'den yeni paylaşım evinden geldi. Bakın o gönderisinde neler anlattı...