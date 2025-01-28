Babasını kaybeden Elvin Levinler'den ilk paylaşım! "Şimdi her zamankinden daha yakınız"

Elvin Levinler geçen gün yaptığı paylaşımda kalp ameliyatı olduğunu bu gönderiyle açıklamıştı; "Son zamanlarda kalbime biraz fazla yüklendiğimi biliyordum ama bu kadar ciddi sonuçları olabileceğini düşünememiştim. Bugün kalbimden bir operasyon geçirdim, çok şükür her şey yolunda."