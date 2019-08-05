Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'ın babası sosyal medyayı salladı! Ekin Mert Daymaz ve babasının fit haline beğeni yağdı...

Model olarak başladığı kariyerine oyunculuğu da ekleyen Ekin Mert Daymaz paylaşımlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Oynadığı birçok diziden tanıdığımız yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz düzgün fiziği ve fit vücudu ile hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyada 1.7 milyon takipçisi bulunan Ekin Mert Daymaz'ın son paylaşımı ise sosyal medyayı adeta salladı. Bu fotoğraflarda Ekin Mert Daymaz'ın babasını görenler gözlerine inanamadı. Ekin Mert Daymaz'ın babasının kaslı vücudu gençlere taş çıkaran türden. Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz babası ile olan fotoğrafına 'Teşekkürler BABA, sayende hep fit olmam gerektiği için!!' notunu düştü. Babası gibi kendi de spora oldukça düşkün olan 28 yaşındaki Ekin Mert Daymaz'ın daha önce spor yaparken paylaştığı fotoğraflara da beğeni yağmıştı. İşte Ekin Mert Daymaz'ın babası ve sizin için derlediğimiz ünlülerin spor fotoğrafları...