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  • Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!

Yakışıklı oyuncu bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!

90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile kariyerinin zirvesinde olan son hali ile şaşırttı. Şimdilerde 52 yaşında olan ünlü oyuncu Kaan Girgin bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını aralamıştı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı '', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında 'de ekrana gelen '' dizisinde ile kamera karşısına geçti. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Kaan Girgin şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ...

Giriş Tarihi: 31.10.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 31.10.2019 11:31
Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!

90'lı ve 2000'li yıllarda yakışıklılığı ile kariyerinin zirvesinde olan son hali ile şaşırttı. Şimdilerde 52 yaşında olan ünlü oyuncu Kaan Girgin bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını aralamıştı. Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı '', sonrasında 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide ile kamera karşısına geçmişti. Kaan Girgin, 2000'li yılların başında 'de ekrana gelen '' dizisinde ile kamera karşısına geçti. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan Kaan Girgin şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşıyor. Kaan Girgin, aldığı kilolar ve dökülmüş saçlarıyla geçen zamanın azizliğine uğramış görünüyor. İşte bir dönemin yakışıklı oyuncusu ve sizin için derlediğimiz ...

Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!

MANSUR ARK

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Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!
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Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!
Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!
Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!

GÖKSEL

Yakışıklı oyuncu Kaan Girgin bir döneme damga vurmuştu değişimi olay oldu... Yıllar Kaan Girgin'e de acımadı!
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