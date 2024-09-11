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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! “Babasının Aynısıymış”
Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:16

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! “Babasının Aynısıymış”

Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, çifti magazin gündeminden düşmüyor. 2022 yılından beri beraber olan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evlilik ve bebek bekledikleri haberleri günlerdir magazin kulislerinde konuşuluyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken başarılı oyuncu Kaan Yıldırım'ın, anne ve babası da merak edildi. Yakışıklı oyuncunun babasını görenler çok şaşırdı. Kaan Yıldırım ile babasını yan yana görenler "Babasının kopyası" dedi.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! Babasının Aynısıymış

Kaan Yıldırım ekranın en popüler erkek oyuncuları arasında yer alıyor. Kendisi gibi oyunculuk yapan Pınar Deniz ile evlenecek olan Kaan Yıldırım'ın hayatı merak konusu oldu.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! Babasının Aynısıymış

Peki Kaan Yıldırım'ın ailesi kim ve babasının mesleği ne?

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Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! Babasının Aynısıymış

KAAN YILDIRIM'IN AİLESİ NE İŞ YAPIYOR?

Kaan Yıldırım'ın babası Hakan Yıldırım, iş hayatında faaliyet gösteriyor.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! Babasının Aynısıymış

Yıldırım; medikal ürünler ithal eden ve aynı zamanda ARGE departmanında üretim yapmakta olan bir firmanın/şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı.

Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! Babasının Aynısıymış
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