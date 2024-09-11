Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
14:16
Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım’ın babasını görenler şoke oldu! “Babasının Aynısıymış”
Kaan Yıldırım ve Pınar Deniz, çifti magazin gündeminden düşmüyor. 2022 yılından beri beraber olan iki ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın evlilik ve bebek bekledikleri haberleri günlerdir magazin kulislerinde konuşuluyor. Özel hayatıyla da dikkat çeken başarılı oyuncu Kaan Yıldırım'ın, anne ve babası da merak edildi. Yakışıklı oyuncunun babasını görenler çok şaşırdı. Kaan Yıldırım ile babasını yan yana görenler "Babasının kopyası" dedi.