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Haberler Galeri Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!
Giriş Tarihi: 24.03.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 06:59

Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz'in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!

Mankenler kraliçesiyken Yeşilçam yıldızı olmuştu... Bahar Erdeniz şimdilerde 73 yaşında ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. Model ve mankenler kraliçesi olan Yeşilçam yıldızı Bahar Erdeniz, Tarık Akan ve Kadir İnanır gibi usta isimlerde başrolde oynamıştı. Bir döneme damgasını vuran Bahar Erdeniz, 1979 yılında Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Engin Verel ile evlenmişti. Ünlü çiftin oğulları ise şimdilerin yakışıklı oyuncularından biri. İşte babasının değil annesinin izinden giden, Bahar Erdeniz'in oğlu ünlü oyuncu...

Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!

Yeşilçam'ın yıldız oyuncusu, model ve mankenler kraliçesi olan Bahar Erdeniz, şimdilerde 73 yaşında. Bir döneme damga vuran Bahar Erdeniz'in oğlu meğer kendisinden de ünlüymüş. İlk kez öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!

Bahar Erdeniz, Günaydın Gazetesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mankenler Kraliçesi Yarışması'na katıldı. Erdeniz, 21 Mayıs 1971'de Emek Sineması'nda yapılan yarışmada birincilik tacının sahibi olmuştu.

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Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!

Bahar Erdeniz, "Afacan Küçük Serseri" filmi ile sinemaya geçmişti. 17 Mayıs 1950 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Erdeniz, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Engin Verel ile 2. evliliğini yaptı.

Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!

Çiftin mutlu evliliğinden Can adından bir oğulları var. Bahar Erdeniz'in yakışıklı oğlu ünlü bir oyuncu.

Yakışıklı oyuncu mankenler kraliçesinin oğlu çıktı! Yeşilçam güzeli Bahar Erdeniz’in oğlu şimdilerin yakışıklı yıldızı... Babası da ünlü futbolcu!

Yeşilçam güzellerinden Bahar Erdeniz şimdilerde 73 yaşında ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

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